Cilento

Weekend al Parco 2026 porta Morgan all’Ex Convento Benedettino di Giungano

Domenica 11 ottobre 2026 Morgan si esibisce all'Ex Convento Benedettino di Giungano per la rassegna Weekend al Parco. Info e dettagli dell'evento.

Di:
Luisa Monaco
Concerto

L’edizione 2026 di Weekend al Parco prosegue il suo viaggio itinerante nel Cilento facendo tappa a Giungano. Domenica 11 ottobre 2026, alle ore 21:00, il palco dell’Ex Convento Benedettino ospiterà il concerto di Morgan, cantautore e polistrumentista tra i più noti del panorama musicale italiano. La rassegna, promossa dall’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, unisce la musica dal vivo alla promozione dei luoghi storici locali.

Un concerto tra storia e musica d’autore

L’Ex Convento Benedettino rappresenta uno dei monumenti di maggiore interesse nel borgo di Giungano. La struttura ospiterà una performance in cui l’artista proporrà brani del proprio repertorio, classici della canzone italiana e momenti di improvvisazione al pianoforte. L’appuntamento si inserisce nella programmazione culturale della rassegna diffusa, pensata per valorizzare i centri storici attraverso eventi artistici di rilievo.

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Informazioni pratiche e dettagli sull’organizzazione

L’evento è organizzato da Di Fiore’s Cinema & Events con la direzione artistica di Giovanni Ciao, in collaborazione con il Comune di Giungano. L’iniziativa gode del sostegno del Ministero della Cultura, della Camera di Camera di Commercio di Salerno e della BCC Magna Grecia.

I dettagli principali per partecipare all’appuntamento:

  • Data e orario: Domenica 11 ottobre 2026, ore 21:00
  • Luogo: Ex Convento Benedettino, Giungano (Salerno)
  • Tipologia ingresso: Posto unico
  • Contatti per informazioni: +39 0974 7199202
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