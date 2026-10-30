Cilento

Weekend al Parco 2026: gran finale con musica e cultura nel Cilento

Ultimi appuntamenti per Weekend al Parco 2026. A Rofrano e Laureana Cilento la chiusura del festival diffuso promosso dall'area protetta

Di:
Luisa Monaco
Concerto

Il festival diffuso “Weekend al Parco 2026”, la rassegna itinerante promossa dal Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, giunge all’atto conclusivo di una straordinaria stagione autunnale. L’iniziativa, nata per valorizzare i patrimonio storico e paesaggistico dell’entroterra cilentano attraverso la musica d’autore e la promozione culturale, saluta il proprio pubblico con gli ultimi due appuntamenti del calendario nei borghi di Rofrano e Laureana Cilento.

La manifestazione ha accompagnato per mesi residenti e turisti alla scoperta dei tesori nascosti dell’area protetta, confermando come la cultura possa trasformarsi in un concreto volano di coesione sociale e attrazione turistica anche al di fuori dei flussi stagionali estivi.

Leggi anche:

Festa e fede a Castellabate per i vent’anni dell’incoronazione di Santa Maria a Mare
Giustizia ad Agropoli: aperto l’Ufficio di Prossimità per i cittadini
Frode Formazione 4.0: l’imprenditore Malandrino ottiene i domiciliari. Possibile rientra da Dubai

Venerdì 30 ottobre: la musica degli Alfa Sound nel cuore di Rofrano

Il penultimo appuntamento del cartellone si terrà venerdì 30 ottobre 2026, a partire dalle ore 20:30. Sarà il centro storico di Rofrano ad accogliere la rassegna, trasformando vicoli e piazzette dell’antico borgo in un palcoscenico a cielo aperto.

L’intrattenimento musicale della serata sarà affidato alle sonorità e all’energia degli Alfa Sound. L’evento rappresenta una vera e propria occasione di aggregazione e accoglienza comunitaria, studiata per far riscoprire al pubblico il calore e l’ospitalità autentica dei borghi cilentani.

Dettagli dell’evento:

  • Data e orario: venerdì 30 ottobre 2026, ore 20:30
  • Sede: centro storico di Rofrano (SA)
  • Artisti protagonisti: Alfa Sound
  • Modalità di accesso: ingresso libero

Domenica 1° novembre: il gran finale a Laureana Cilento con il Trio Musikanten

Il sipario sull’edizione 2026 del festival calerà ufficialmente domenica 1° novembre 2026 alle ore 17:00 nel comune di Laureana Cilento, presso la sede della Comunità Montana.

L’ultimo atto della rassegna vedrà l’esibizione dal vivo del Trio Musikanten. Il concerto conclusivo offrirà un momento d’incontro e celebrazione della musica d’autore, permettendo al contempo di tracciare il bilancio finale di un percorso capace di connettere e mettere in rete numerose comunità locali dell’area protetta.

Dettagli dell’evento:

  • Data e orario: domenica 1° novembre 2026, ore 17:00
  • Sede: sede della Comunità Montana a Laureana Cilento (SA)
  • Artisti protagonisti: Trio Musikanten
  • Modalità di accesso: ingresso libero
Segui InfoCilento su Google Aggiungilo tra le tue fonti preferite

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.