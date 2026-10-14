Voucher sport Campania 2026/2027, oltre 108mila domande ammesse per i giovani

La Regione Campania ha pubblicato la graduatoria ufficiale delle domande ammesse per l’edizione 2026/2027 del Voucher Sport, il provvedimento destinato a facilitare l’accesso dei minori alle discipline sportive e a sollevare il bilancio economico delle famiglie. L’iniziativa registra un’adesione record con 108.773 richieste approvate, sostenute da un finanziamento complessivo che supera i 44 milioni di euro (44.009.200 euro). La misura prevede un contributo economico che può arrivare fino a un massimo di 400 euro per ciascun minore, utilizzabile per la frequenza di corsi e attività presso le associazioni e le società sportive dilettantistiche convenzionate con la Regione.

Dettagli della misura e impatto sulle famiglie campane

Il provvedimento nasce per garantire il diritto allo sport e contrastare l’abbandono delle attività motorie tra i più giovani, fornendo un aiuto diretto per la copertura dei costi di iscrizione e frequenza. Rispetto agli esordi della misura, il bacino d’utenza si è ampliato significativamente, confermando l’elevata richiesta da parte del territorio.

Sull’efficacia dell’intervento si è espressa Fiorella Zabatta, assessora regionale allo sport e alle politiche giovanili: «Continuiamo a investire in una misura che negli anni ha dimostrato tutto il suo valore e che rappresenta una buona pratica riconosciuta anche in ambito europeo. Siamo passati dalle circa 40mila domande delle prime edizioni a oltre 100mila: una crescita importante, che racconta quanto le famiglie abbiano bisogno di opportunità concrete per i propri figli e le proprie figlie».

Zabatta ha sottolineato la rilevanza sociale dell’iniziativa per il tessuto comunitario: «Dietro questi numeri ci sono ragazze e ragazzi, famiglie e tante storie. Lo sport non è soltanto attività fisica: è educazione, salute, inclusione, amicizia e crescita. È il luogo in cui si impara a stare insieme, a rispettare le regole, a conoscere i propri limiti e a superarli. Non possiamo permettere che la possibilità di praticarlo dipenda dalle condizioni economiche della famiglia di appartenenza. Il nostro impegno è continuare a rendere lo sport sempre più accessibile, perché ogni giovane deve poter scegliere la disciplina che ama e vivere questa esperienza senza che il costo rappresenti un ostacolo. Investire nello sport significa investire nel benessere delle persone e nel futuro delle nostre comunità».

La funzione educativa dello sport nei quartieri regionali

L’erogazione dei voucher rappresenta un tassello centrale nelle politiche di inclusione sociale della Regione Campania, ponendosi come presidio di aggregazione e prevenzione all’emarginazione giovanile nelle aree più fragili del territorio.

Sull’iter che ha portato alla pubblicazione degli elenchi è intervenuta Bruna Fiola, presidente della Commissione politiche sociali della Regione Campania: «Siamo soddisfatti. La pubblicazione della graduatoria per i voucher sport è un risultato concreto, arrivato anche grazie al lavoro della Commissione Politiche Sociali, che ha seguito attentamente ogni passaggio. Lo sport non è un lusso: è uno spazio dove si cresce, si impara a stare con gli altri, si trova un’alternativa alla strada. In troppi quartieri della Campania è ancora l’unico presidio educativo dopo la scuola. Ringrazio i componenti della Commissione, l’Arus e l’assessore Fiorella Zabatta per l’impegno. Continueremo ad impegnarci perché questa misura diventi strutturale».

Come consultare gli elenchi e le indicazioni operative

La graduatoria completa dei beneficiari ammessi al contributo, unitamente ai dettagli operativi, alle linee guida per l’utilizzo dei voucher e alle indicazioni rivolte alle famiglie e alle strutture sportive aderenti, è resa disponibile sui canali digitali e sui portali istituzionali della Regione Campania dedicati all’iniziativa.