Volpe sul futuro dell’U.S. Agropoli: domanda di ripescaggio fatta grazie a Cerruti, ora serve nuova società

Resta in bilico il futuro dell’U.S. Agropoli. Venerdì è arrivata la notizia del mancato ripescaggio in serie D. I delfini, che avevano presentato domanda, sono già certi di partecipare al campionato di Eccellenza, ma al momento manca una società che possa allestire una formazione competitiva e programmare un futuro sereno e duraturo.

Finora, dopo l’addio del patron Carmelo Infante, l’unico che è stato al capezzale degli agropolesi è Domenico Cerruti, già per un decennio alla guida della società.

Le parole del presidente Nicola Volpe

A confermarlo Nicola Volpe, presidente della formazione bianco azzurro. “Con il mancato ripescaggio l’Agropoli deve pensare al prossimo campionato di Eccellenza e iniziare quanto prima con la sua programmazione.

Devo fare i miei ringraziamenti al presidente Domenico Cerruti che ha fatto tutto il possibile per dare all’Agropoli almeno la speranza di un ripescaggio. È stato lui a garantirci il contributo necessario per presentare domanda alla LND e la relativa fideiussione, senza di lui non avremmo avuto la possibilità neanche di giocarci le nostre opportunità. Adesso dobbiamo guardare al futuro”.

Il futuro

E proprio sul futuro, al momento, mancano garanzie anche se qualcuno ha manifestato vicinanza all’Agropoli come il presidente della provincia di Salerno Franco Alfieri.

“Alfieri ha sempre mostrato sensibilità al progetto dell’Agropoli – ha detto Volpe – in queste settimane si è interessato alla questione del ripescaggio e ci ha garantito un aiuto per la costituzione di una società. Lo stesso Domenico Cerruti è pronto a dare il suo contributo qualora possa essere affiancato da altri imprenditori e da un gruppo dirigenziale serio e deciso a portare avanti il progetto. Ad oggi, tuttavia, non ci sono novità, solo diversi interessamenti ma ancora nessuna opzione concreta. Speriamo che anche tramite il presidente Alfieri, che ci ha dato ampie garanzie e rassicurazioni, si possa quanto prima arrivare ad una soluzione concreta”.

“Quest’anno i campionati inizieranno in ritardo ma abbiamo l’obbligo quanto prima di allestire la rosa per poter ambire a risultati importanti in un girone competitivo come quello che c’è stato assegnato. Con un gruppo di imprenditori seri che ci hanno assicurato sostegno, come Domenico Cerruti, Carmelo Infante che ci ha sempre sostenuto, e qualche nuovo ingresso, potremo conquistare la Serie D direttamente sul campo”.

Poi Volpe conclude: “Il presidente Franco Alfieri è stato sempre una persona concreta e capace di mantenere le promesse e anche in questo caso sono certo che non farà mancare il suo supporto. Lo ringrazio e ringrazio ancora il presidente Cerruti e quanti stanno manifestando vicinanza all’Agropoli”.