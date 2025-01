Volotea punta su Napoli e Salerno: più voli e nuove rotte per la Campania

Volotea, la compagnia aerea che collega le piccole e medie città europee, ha annunciato un importante piano di espansione in Campania per il 2025. L’obiettivo è quello di rafforzare la propria presenza nella regione e offrire ai passeggeri sempre più collegamenti verso destinazioni nazionali e internazionali.

Napoli: crescita dei voli e delle destinazioni

L’aeroporto di Napoli Capodichino sarà al centro di questa strategia di crescita. Nel 2025, Volotea prevede di aumentare del 18% i posti in vendita, raggiungendo quota 621.000. Aumenterà anche il numero di voli operati, che passerà da 3.115 a 3.571, con collegamenti verso 22 destinazioni tra Italia, Croazia, Francia, Grecia, Spagna e Danimarca.

Salerno: nuovo collegamento con Marsiglia

Una novità importante riguarda l’aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi, dove Volotea lancerà un nuovo collegamento diretto con Marsiglia a partire dal prossimo 6 luglio. Questa nuova rotta, operata con frequenza bisettimanale, rafforzerà i collegamenti tra il Sud Italia e la Francia.

Un investimento strategico

“Il 2025 rappresenta per Volotea un anno di rilancio e crescita strategica in Campania”, ha dichiarato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea. “Napoli è una base chiave per le nostre operazioni, e vogliamo continuare a investire per garantire ai passeggeri una rete di collegamenti sempre più ricca e competitiva”.

Le reazioni positive

Anche Margherita Chiaramonte, Direttore Commercial Aviation di GESAC, ha espresso soddisfazione per l’ampliamento dell’offerta di Volotea a Napoli. “L’aumento dei voli e delle destinazioni rappresenta un passo importante per lo sviluppo della mobilità aerea nella nostra regione”, ha dichiarato.