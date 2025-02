Volcei Wine Jazz Festival: una masterclass ad Agropoli

Hanno preso il via le attività previste dall’evento Volcei Wine Jazz, un’iniziativa cofinanziata dalla Regione Campania nell’ambito dell’Avviso Pubblico promosso dall’Agenzia Regionale Campania Turismo, che mira alla promozione turistica e alla valorizzazione dei territori campani. Il progetto vede il partenariato di circa 20 Enti pubblico/privati, tra cui associazioni, pro loco, istituti scolastici e culturali, insieme a oltre 10 cantine e la collaborazione di istituti di credito e dell’ONAV delegazione di Salerno, rappresentato dal delegato Ciro Macellaro.

Iniziativa ad Agropoli

Domani è prevista una masterclass presso l’Istituto Comprensivo “Vairo” di Agropoli, con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani su tematiche cruciali. Il Volcei Wine Jazz Festival, nato nel 2010 a Buccino, è divenuto uno degli eventi più rilevanti della regione, non solo per la sua proposta musicale di alta qualità, ma anche per la sua capacità di coinvolgere attivamente le realtà locali. Il festival si distingue come vetrina delle tradizioni musicali e vinicole del territorio, celebrando la storicità di questi due pilastri culturali che da sempre simboleggiano convivialità e scambio culturale.

Questa edizione, la tredicesima del festival, ha ottenuto il finanziamento regionale e si caratterizza per un ricco programma che include concerti, jam session, masterclass, seminari e incontri con artisti e giovani talenti emergenti.

Oltre alla musica, il festival promuove il territorio attraverso degustazioni di vini tipici campani e attività formative sul consumo responsabile di alcolici, in collaborazione con l’Automobile Club d’Italia e la Croce Rossa Italiana. I partecipanti potranno sperimentare l’effetto dell’alcol sulla guida tramite simulatori 3D.“Grazie alla sinergia tra musica, storia, tradizioni locali e innovazione sociale, il festival diventa un volano per la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico dell’Alto Medio Sele, Tanagro e dell’intera Campania”, ha dichiarato il presidente Schiavone.

Il programma

Le attività prenderanno il via alle ore 9:00 con i saluti dei Dirigenti Scolastici Prof.ssa Maria Giuseppa Vigorito, del Prof. Bruno Bonfrisco e degli ospiti d’onore. Alle 9:30, il Presidente dell’Automobile Club Salerno, Vincenzo Demasi, e il Direttore Giovanni Caturano presenteranno l’iniziativa formativa “Ready2Go”, focalizzata sulla promozione della guida sicura tra i giovani. Alle 10:00, sarà la volta della Masterclass “Bere ResponsabilMente”, che affronterà temi legati all’incidentalità stradale, l’influenza di alcol e droghe sulla guida e i rischi associati, con una simulazione di guida in 3D a cura degli istruttori Dino e Marcello Nardiello delle autoscuole “Nardi” e del delegato Aci Vincenzo Cerrato.

Alle 10:30, l’enologo Carlo Polito, proprietario della cantina Polito, terrà una lezione dal titolo “Il gusto del buon bere”, introducendo gli studenti all’arte della degustazione.

A partire dalle 11:00, si entrerà nel vivo della musica con la Masterclass di jazz, condotta dai Maestri Andrea Rea, Tommaso Scannapieco, Bruno Salicone e Giusy Mitrano. Gli studenti del liceo musicale esploreranno la storia del jazz, dal ragtime allo swing e oltre, con lezioni pratiche e teoriche, approfondendo tecniche di improvvisazione, armonia e interazione tra gli strumenti.

In particolare, Andrea Rea, pianista jazz, guiderà una sessione sull’armonia e l’improvvisazione, mentre Tommaso Scannapieco, bassista jazz, si concentrerà sulla ritmica e l’interazione tra basso e batteria.