“Vivibilità dei Borghi”, fondi non concessi: Castel San Lorenzo e Castelcivita ricorrono al Tar per il punteggio

“Vivibilità dei Borghi” il progetto candidato a finanziamento a cui aveva risposto il Comune di Castel San Lorenzo, in rete con il Comune di Castelcivita, per accedere ai fondi ministeriali e finalizzato al miglioramento dei centri storici dei due comuni cilentani, non è stato finanziato. Il Comune di Castel San Lorenzo, ente capofila del progetto, ritenendo errata l’assegnazione del punteggio, ha presentato ricorso al TAR.

Il finanziamento ammonta a circa un milione e centocinquantamila euro, circa settecentocinquantamila euro a comune. Ai microfoni di InfoCilento, a spiegare quanto accaduto, il sindaco di Castel San Lorenzo, Giuseppe Scorza.