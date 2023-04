Vivi San Marco svela i suoi eventi: tra novità e grandi ritorni

L’associazione giovanile “Vivi San Marco” di Castellabate si prepara alla primavera/estate 2023 con un programma di eventi sempre più inclusivo e variegato. Tra le novità dell’anno, la grande attrazione sarà l’inaugurazione della ruota panoramica sul porto di San Marco, che resterà attiva fino al 10 maggio.

Un programma ambizioso

“La nostra associazione si propone come punto di riferimento per l’intrattenimento della frazione San Marco – dichiara il Presidente di Vivi San Marco, Antonino Spinelli – Valorizzando le eccellenze locali abbiamo sviluppato una programmazione ambiziosa e articolata, lavorando in rete con le forze istituzionali e il Forum delle associazioni per essere ulteriormente attrattivi a livello turistico”.

Le manifestazioni organizzate da Vivi San Marco partiranno già il 30 aprile con l’inaugurazione della ruota panoramica sul porto di San Marco e continueranno con una serie di iniziative che spaziano tra divertimento, musica, artigianalità e gastronomia.

V Palio (23/4/23): un evento che celebra l’antica tradizione del Palio, una gara di cavalieri in costume che si svolge nel centro storico di Castellabate.

Indie Power – concerto 1 Maggio: un concerto dedicato alla musica indipendente, che vedrà esibirsi alcuni dei migliori artisti emergenti del panorama italiano.

Nostalgia 90 (17 Giugno): una serata dedicata alla musica degli anni ’90, con artisti che hanno fatto la storia della musica di quegli anni.

Beer Fest (15 Luglio): una festa dedicata alla birra, con degustazioni e musica dal vivo.

Colours party (22 luglio): una serata all’insegna del colore e della musica, con animazione e intrattenimento per tutti i partecipanti.

#Contatto (11 agosto): un evento che mette in contatto artisti emergenti con il pubblico, attraverso esibizioni e spettacoli dal vivo.

Expo (18 agosto): una fiera dell’artigianato locale, con esposizioni di prodotti tipici e artigianali del territorio.

In conclusione

“Vivi San Marco” si conferma come associazione dinamica e attenta alle esigenze della comunità locale e dei turisti che scelgono di trascorrere le loro vacanze a Castellabate. Il programma di eventi per la primavera/estate 2023 promette divertimento, cultura e tradizione, offrendo una panoramica completa delle eccellenze locali.