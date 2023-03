In arrivo una ruota panoramica al porto di San Marco di Castellabate

Dopo anni di duro lavoro da parte dell’Associazione Vivi San Marco, l’installazione di una ruota panoramica è stata finalmente approvata all’unanimità dal Comune, dall’Ufficio Marittimo, dai concessionari privati ​​e dalla società di gestione Facom Gas S.r.l. Questa attrazione turistica sarà collocata nell’area portuale ed offrirà un’esperienza unica e indimenticabile per turisti, famiglie e coppie.

Uno scenario mozzafiato

Una vista mozzafiato su tutto il litorale di Castellabate e sul mare sottostante da un’altezza di circa 18 metri sarà resa possibile dal “Carosello vintage retrò”. L’iniziativa mira ad incrementare il turismo nella zona, rendendo il paese di “Benvenuti al Sud” ancora più appetibile ai visitatori durante la stagione primaverile.

La ruota panoramica sarà aperta dal 30 aprile al 10 maggio presso il porto di San Marco di Castellabate. L’inaugurazione ufficiale avrà luogo domenica 30 aprile alle ore 18.

L’Associazione Vivi San Marco ha perseverato per realizzare il progetto

Antonino Spinelli, presidente dell’Associazione Vivi San Marco, ha espresso la sua soddisfazione per il buon esito del progetto, che ha affrontato numerose sfide. “Ci sono stati momenti in cui le possibilità di portare a termine il progetto erano veramente poche. La nostra forza è stata quella di non arrenderci mai e di crederci fino alla fine nonostante le innumerevoli difficoltà affrontate. Oggi possiamo finalmente dire di esserci riusciti e il risultato è davvero straordinario”, ha detto

Spinelli ha anche annunciato che il vintage Carousel sarà il fulcro del programma dell’evento Primavera-Estate 2023, che inizierà con un concerto di Indie Power, un gruppo musicale bolognese, il 1° maggio.

Ringraziamenti e inviti

L’iniziativa è stata organizzata insieme a partner privati.

L’Associazione Vivi San Marco invita tutti a godersi il panorama dalla Giostra d’epoca dal 30 aprile al 10 maggio, sul porto di San Marco di Castellabate.