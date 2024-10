“Vivi Agropoli”: è online il nuovo portale turistico della Città

Lanciato il sito Vivi Agropoli, portale nato dall’impulso dell’Amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Roberto Mutalipassi, per lo sviluppo turistico del territorio. Nel sito, ancora in work in progress ma già attivo e consultabile con vari contenuti, si intende raccontare Agropoli concentrandosi sulla sua riconoscibilità con l’obiettivo di creare una strategia di destinazione coerente e condivisa tutto l’anno e che metta in rete comunità e prodotto turistico.

Le finalità

Il portale è online all’indirizzo viviagropoli.it e ha tra gli obiettivi anche quello di mettere in vetrina i principali itinerari, i luoghi d’interesse, eventi e manifestazioni, notizie e tutte le informazioni utili per pianificare e vivere al meglio il proprio soggiorno ad Agropoli. Le sezioni del sito: Agropoli e il territorio, gli eventi, cosa visitare, blog e news, contatti, rendono facile e funzionale reperire le informazioni di cui si necessita, grazie anche ad una grafica semplice e alle immagini presenti. Il tutto viene geolocalizzato e, grazie alle mappe, sarà facile raggiungere il luogo d’interesse da visitare o l’evento a cui partecipare.

Le dichiarazioni

Il sindaco Roberto Mutalipassi dichiara: «Il sito Vivi Agropoli rappresenta un importante strumento di promozione territoriale che consentirà, sfruttando le sinergie dei diversi attori del territorio, di indirizzare le migliori strategie di promozione pianificandole in anticipo e in modo efficace».

«Il progetto ha consentito di aggiungere un altro importante tassello alle attività di promozione come destinazione di un turismo trasversale visti i vari appeal che ha la nostra Città, dal mare alla natura, dalla cultura alla religione, dall’enogastronomia allo sport – dice Roberto Apicella, assessore delegato al Turismo – Un approccio basato sul confronto e sull’ascolto, in grado di garantire un’offerta turistica focalizzata sulle identità dei luoghi, che valorizza le competenze e la visione dei numerosi stakeholders strategici, sia pubblici che privati e di un’intera comunità».