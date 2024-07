Vittoria per la scuola di Caggiano: il TAR annulla la soppressione

Una grande vittoria per la comunità di Caggiano e dei comuni limitrofi. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha accolto il ricorso presentato dal Comune contro la decisione della Regione Campania di sopprimere l’autonomia dell’Istituto Comprensivo di Caggiano e Auletta.

La decisione del TAR rappresenta un importante riconoscimento del diritto all’istruzione di qualità nei piccoli comuni montani. Il Tribunale ha sottolineato l’importanza di tutelare l’autonomia scolastica di questi territori, in linea con la normativa nazionale e regionale vigente.

Dimensionamento scolastico, la vittoria di Caggiano

Il Sindaco di Caggiano ha espresso grande soddisfazione per la sentenza, sottolineando come questa sia una vittoria non solo per il suo comune, ma per tutti i piccoli centri che rischiano di perdere servizi essenziali a causa di scelte centralizzate.

L’Istituto Comprensivo di Caggiano e Auletta, che comprende anche il comune di Salvitelle, potrà così mantenere la sua autonomia e continuare a garantire un’offerta formativa di qualità agli studenti dei tre comuni.

La Regione Campania è stata condannata al pagamento delle spese legali. Ora anche altri comuni attendono pronunce sul dimensionamento scolastico e questa decisione potrebbe rappresentare un precedente importante.