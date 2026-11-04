Vitamina C e ferro contro la stanchezza invernale: la guida del chirurgo oncologo Tommaso Pellegrino

Grande attenzione e forte interazione da parte del pubblico da casa per l’intervento andato in onda questa mattina nel corso della trasmissione Anteprima News, che ha visto come ospite il Dottor Tommaso Pellegrino, Dirigente Medico di Chirurgia e Oncologia presso il Policlinico Federico II di Napoli. Protagonista della puntata è stato un tema di centrale importanza con l’arrivo della stagione invernale: il legame strategico tra vitamina C e ferro, due micronutrienti fondamentali per la vitalità dell’organismo.

Il Dottor Pellegrino ha illustrato in modo chiaro e accessibile le ragioni dell’efficacia di questa sinergia nutrizionale. Il ferro rappresenta il motore principale che trasporta l’ossigeno a ogni singola cellula, garantendo il tono energetico e contrastando la stanchezza. La vitamina C, oltre ad agire come scudo protettivo per il sistema immunitario, costituisce la chiave biologica che permette all’organismo di assorbire il ferro in modo efficiente, in particolar modo quello di origine vegetale.

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Carenza di ferro: i campanelli d’allarme da non sottovalutare

Nel corso dell’intervista, il Dottor Pellegrino ha elencato i principali segnali d’allarme legati alla carenza di ferro a cui prestare attenzione:

Stanchezza persistente e astenia

Pallore cutaneo

Capelli fragili e tendenti alla caduta

Unghie deboli che si spezzano facilmente

Difficoltà di concentrazione

Fiato corto anche sotto sforzo lieve

Si tratta di sintomi spesso sottovalutati nella routine quotidiana, ma che meritano invece un tempestivo approfondimento medico.

Alimentazione e falsi miti: come combinare i cibi a tavola

Durante la trasmissione si è parlato anche di nutrizione, sfatando alcuni luoghi comuni: non basta infatti consumare una bistecca per risolvere del tutto un deficit di ferro. Il Dottor Pellegrino ha chiarito la distinzione tra il ferro eme (presente nella carne e facilmente assimilabile) e il ferro non-eme (di origine vegetale), spiegando come quest’ultimo necessiti proprio della vitamina C per essere assorbito al meglio dall’intestino.

Un esempio di abbinamento nutrizionale ottimale? Un piatto di lenticchie accompagnato da un contorno di peperoni freschi o da un’insalata condita con succo di limone.

Al contrario, occorre prestare attenzione a bevande e alimenti come caffè, tè e latticini se consumati subito dopo i pasti principali: i tannini e il calcio in essi contenuti possono infatti inibire e “rubare” l’assorbimento del ferro.

Integratori di ferro: gli errori più comuni da evitare

Qualora la sola alimentazione non dovesse rivelarsi sufficiente, il ricorso agli integratori deve essere valutato e gestito sempre sotto la stretta supervisione del medico curante.

Tra gli errori più frequenti commessi dai pazienti figurano l’assunzione del supplemento a stomaco completamente vuoto, la contemporanea ingestione di caffè o latte, oppure l’interruzione precoce della terapia non appena si riscontra un iniziale miglioramento dei sintomi.