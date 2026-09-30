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Virus Shamonda in Campania: nessuna emergenza negli allevamenti

Situazione sotto controllo in Campania per il virus Shamonda. Nessun rischio per l'uomo e per il consumo di carne e latte, confermano le autorità.

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Ernesto Rocco
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Inizia l'attività giornalistica nel 2003, collaborando con il mensile "Il Cilento Nuovo". Successivamente diventa addetto stampa dell'U.S.Agropoli 1921, ruolo che manterrà fino al 2013 e che...
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Nessun allarme sanitario negli allevamenti bovini e bufalini della Campania per la presenza del virus Shamonda (SHAV). La situazione epidemiologica sul territorio regionale è monitorata costantemente dalle autorità competenti e non esiste alcun pericolo di trasmissione dell’infezione all’uomo, così come non vi sono rischi per la salute legati al consumo di carne e latte.

Il punto sulla situazione è stato tracciato durante la conferenza stampa ospitata a Portici presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno (IZSM). All’incontro con la stampa hanno preso parte l’assessora regionale all’Agricoltura, Maria Carmela Serluca, e il direttore generale dell’IZSM, Giuseppe Iovane, chiamati a fare chiarezza dopo il recente isolamento del patogeno in alcuni campioni prelevati in provincia di Salerno.

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La rassicurazione delle istituzioni regionali

Il quadro attuale esclude qualsiasi scenario di crisi per il settore zootecnico campano. La tempestività nei controlli ha permesso di circoscrivere e tracciare i campioni risultati positivi, attivando una rete di sorveglianza che coinvolge direttamente l’assessorato regionale, le Asl locali, l’IZSM e l’Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale, in costante coordinamento con il Centro di referenza nazionale.

L’assessora regionale all’Agricoltura, Maria Carmela Serluca, ha voluto inviare un messaggio diretto agli operatori del comparto e alla cittadinanza per sgomberare il campo da timori infondati.

“Nessuna emergenza sanitaria nelle aziende zootecniche e nessun rischio per l’uomo: voglio rassicurare con chiarezza gli allevatori e i cittadini campani. Il virus Shamonda è stato rilevato tempestivamente in alcuni campioni e il monitoraggio prosegue in modo coordinato tra la Regione Campania, i Servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali, l’IZSM e l’Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale, in raccordo con il Centro di referenza nazionale”, ha dichiarato l’assessora Serluca.

Sicurezza alimentare e tutela della filiera zootecnica

Le autorità sanitarie ribadiscono che le produzioni agroalimentari della regione mantengono i consueti standard di sicurezza. L’infezione virale registrata non intacca la qualità delle filiere produttive locali, tutelate da un sistema di prevenzione e controllo tra i più rigorosi a livello nazionale.

La salvaguardia del patrimonio zootecnico e la protezione della salute pubblica restano al centro dell’azione amministrativa regionale, con l’impegno a mantenere un flusso informativo trasparente e costante per evitare allarmismi ingiustificati tra i consumatori e gli allevatori.

“Siamo consapevoli della preoccupazione che il rilevamento del virus sta suscitando nel comparto zootecnico e nell’intera filiera. Per questo, come Regione Campania, continueremo a garantire la massima attenzione, il raccordo costante con gli organismi sanitari e un’informazione puntuale e trasparente. La tutela della salute dei cittadini, la sicurezza delle produzioni e la salvaguardia del nostro patrimonio zootecnico sono una nostra priorità”, ha concluso l’esponente della giunta regionale.

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