Il 17 dicembre, a Cava de’ Tirreni, i Carabinieri della locale Tenenza hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare personale in carcere, emessa, su richiesta della Procura di Nocera Inferiore, dal G.I.P. del Tribunale di Nocera Inferiore nei confronti del ginecologo A.P., indagato per “violenza sessuale” in danno di una paziente. L’uomo è stato tradotto presso la casa circondariale di Salerno.

“Il provvedimento nel rispetto della presunzione di innocenza e fermo restando che eventuali giudizi di responsabilità potranno conseguire solamente a pronunciamenti irrevocabili“.