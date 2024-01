Violenza sessuale di gruppo durante vacanza in Cilento: assolti quattro giovani

I giudici della Corte di appello di Salerno hanno emesso una sentenza di assoluzione nei confronti di quattro amici precedentemente accusati di violenza sessuale di gruppo. La decisione ribalta la sentenza condanna emessa in primo grado dal Tribunale di Vallo della Lucania.

Abusi sessuali durante una vacanza

Quattro ventottenni all’epoca dei fatti, nel maggio 2016, erano stati accusati di aver abusato sessualmente di una donna di 30 anni durante una vacanza a Pisciotta. L’accusa sosteneva che i quattro, dopo averla resa incapace di autodeterminazione mediante l’offerta di alcol, l’avessero condotta in un bungalow locale, bloccandola e costringendola a subire atti sessuali in modo alternato per diverse ore.

Le sentenze

Inizialmente vennero condannati dal Tribunale di Vallo della Lucania: uno di loro a 10 anni ed altri tre a nove. I quattro negarono ripetutamente le loro responsabilità. Otto anni dopo, la Corte d’appello ha ribaltato la condanna, assolvendo i quattro imputati. Il Pubblico Ministero aveva chiesto la conferma della condanna, i giudici hanno deciso in favore dell’assoluzione.

Le motivazioni

Ora, l’attenzione si sposta sulle motivazioni della sentenza di assoluzione, che saranno cruciali per comprendere la decisione dei giudici di secondo grado.