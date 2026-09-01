Cronaca

Violenza nel centro storico a Salerno: lite con coltello presso il Duomo, torna l’allarme sicurezza

Una violenta lite finita a coltellate scuote il centro storico di Salerno vicino al Duomo. Residenti e commercianti chiedono controlli intensificati

Di: Ernesto Rocco
Cattedrale - Duomo di Salerno

Un’aggressione con arma da taglio si è verificata nel cuore del centro storico di Salerno, a poca distanza dal Duomo, riaccendendo il dibattito sulla vivibilità e sulla tutela della sicurezza pubblica nelle aree a maggiore affluenza della città. L’episodio, avvenuto nella serata di domenica attorno alle 21:30, ha visto coinvolti due cittadini stranieri, presumibilmente di origine singalese, in uno scontro verbalmente acceso sfociato rapidamente in un’aggressione fisica davanti ai passanti.

La dinamica dell’aggressione nei pressi del Duomo

La lite è scoppiata in un orario in cui le strade del centro erano ancora affollate da residenti, turisti e avventori dei locali della zona. In base alle prime ricostruzioni, il confronto tra i due uomini si è inasprito nell’arco di pochi minuti fino alla colluttazione, momento in cui uno dei partecipanti ha estratto un coltello ferendo l’avversario.

Tempestivo è stato l’intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine. Sul posto sono giunti i sanitari della Croce Rossa per prestare le prime cure all’uomo ferito, il quale non verserebbe in gravi condizioni, insieme agli agenti della Polizia di Stato e ai Carabinieri. La posizione dei due soggetti è attualmente al vaglio della Squadra Mobile di Salerno, impegnata negli accertamenti per chiarire i motivi della lite e attribuire le relative responsabilità penali.

Le richieste del comitato locale e degli operatori commerciali

L’episodio ha riproposto al centro del dibattito cittadino la questione del presidio territoriale nelle ore serali e notturne, specie durante i fine settimana e nei periodi di alta stagione turistica. I rappresentanti del comitato Centro Storico e numerosi esercenti hanno ribadito la necessità di garantire una presenza costante delle forze dell’ordine per prevenire schiamazzi, disordini e condotte a rischio.

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