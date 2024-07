Violenza in famiglia a Capaccio: arrestato un uomo dopo lite con la moglie

Violenza in famiglia a Capaccio Scalo, dove un uomo indiano ha aggredito la moglie probabilmente in preda all’alcol. L’episodio è avvenuto ieri sera in via dei Terzi, in località Gromola. Secondo quanto ricostruito, l’uomo ha iniziato a inveire contro la moglie, colpendola con schiaffi e pugni e sbattendole la testa contro un muro. La donna, terrorizzata, ha prontamente chiamato il 112.

L’intervento delle forze dell’ordine

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Agropoli. Gli agenti hanno immediatamente arrestato l’uomo, che si trovava in evidente stato di agitazione. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato condotto in carcere, dove attenderà il processo per direttissima.