Violenza in campo: l’Agropoli denuncia un grave episodio

La Società U.S. Agropoli condanna con fermezza gli episodi di violenza avvenuti durante la partita tra Virtus Avellino e Us Agropoli 1921. In particolare, stando a quando segnalato in una nota, uno “steward” (delegato alla sicurezza della squadra ospitante) avrebbe intimidito e spinto fisicamente il mister dell'Agropoli, Salvatore Ambrosino.

La denuncia

Ambrosino ha subito chiamato le forze dell'ordine per denunciare l'accaduto e ha dichiarato: “Oggi si sono persi i valori sani dello sport. In tanti anni di carriera non mi era mai capitato di subire una simile intimidazione. Spero che vengano presi provvedimenti in maniera netta.”

La posizione dell'U.S. Agropoli

L'intera società dell'Agropoli si stringe attorno al mister e auspica che i responsabili di questo episodio vengano puniti severamente.