Violenza durante una partita di calcio: misura cautelare per un minore nel salernitano

Lunedì 5 giugno 2023, personale della DIGOS di Salerno e della DIGOS di Caserta, insieme al personale del Commissariato P.S. di Nocera Inferiore e del Reparto Territoriale dell’Arma dei Carabinieri di Nocera Inferiore, hanno dato esecuzione alla misura cautelare di collocamento in comunità emessa dal Tribunale per i minorenni di Salerno. Tale misura riguarda un minore gravemente indiziato per i reati di resistenza aggravata a pubblico ufficiale, devastazione ed altri reati, commessi in concorso con soggetti attualmente in fase di identificazione.

I fatti contestati e la loro cronologia

I fatti contestati risalgono al 22 gennaio 2023 e sono emersi dalle attività investigative della DIGOS e dagli atti informativi prodotti dal Commissariato di P.S. di Nocera Inferiore e dal Reparto Territoriale dell’Arma dei Carabinieri di Nocera Inferiore. Tali reati sarebbero stati commessi durante una partita del campionato nazionale dilettanti tra Paganese e Casertana presso lo stadio “Marcello Torre” di Pagani.

L’identificazione del minore coinvolto

Il minore è stato identificato come membro di una frangia della tifoseria organizzata che, poco prima dell’inizio della gara, ha partecipato attivamente agli scontri tra le tifoserie avversarie. Questi scontri hanno poi culminato nell’incendio dell’autobus dei tifosi della Casertana Calcio.

Le conseguenze delle azioni violente

Nonostante il trascorrere del tempo, le immagini dell’accaduto e delle situazioni di pericolo per l’ordine pubblico sono ancora vive nella memoria collettiva. L

L’intervento delle Forze di Polizia e l’identificazione dei responsabili

L’intervento delle Forze di Polizia durante gli scontri ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente. Successivamente, l’attività investigativa ha permesso l’identificazione di alcuni autori delle azioni criminali che hanno scatenato gli scontri. Le Autorità Giudiziarie hanno preso provvedimenti in relazione a tali individui.