Vincenzo Margiotta ritorna all’Us Agropoli 1921

Ormai era nell’aria, si stava aspettando solo l’ufficialità che è arrivata pochi minuti fa: Vincenzo Margiotta è un “nuovo” giocatore dell’Agropoli.

Come direbbe Venditti : “certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”; è proprio questo il caso, quello di un agropolese doc come Margiotta che ritorna a vestire i colori che più gli si addicono, quelli dell’Us Agropoli.

L’attaccante classe 81’ con più di 300 goal all’attivo in questa categoria, già da tempo si stava allenando agli ordini di Mister Ferullo ed è pronto già per scendere in campo con la fascia da capitano nell’impegno di domenica contro la Polisportiva Santa Maria, sua ex squadra, tra le altre cose.

Ruolo da “chioccia” per il classe ‘81

Vincenzo andrà a ricoprire il ruolo di leader sia tecnico che motivazionale, in una squadra molto giovane; sarà proprio lui uno di quelli che dovrà trascinare il gruppo in questa annata che sarà di ricostruzione per un progetto a lungo termine.