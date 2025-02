Vincenzo Margiotta: «poco rispetto per l’U.S. Agropoli» | VIDEO

«La domenica sentiamo che non c’è rispetto per l’U.S. Agropoli e il suo blasone». Questo il pensiero del capitano dei delfini, Vincenzo Margiotta, dopo la sconfitta casalinga di domenica scorsa contro il Castel San Giorgio. A condannare l’Agropoli un gol nel finale segnato in posizione quantomeno dubbia.

Nell’analizzare il momento della sua squadra, durante la trasmissione di InfoCilento, In Campo, Vincenzo Margiotta ha parlato anche della prossima gara contro l’Apice. L’obiettivo è di fare punti ma, dice il bomber, «non è per noi l’ultima spiaggia».

L’Agropoli, dopo le ultime prove, è piombata in zona playout. La gara contro l’Apice può rappresentare l’occasione per rilanciarsi in classifica contro una diretta concorrente per non retrocedere.