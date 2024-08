Villammare, perde il controllo del furgone e si ribalta: ferito conducente

Un incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi lungo la strada statale 18 a Vibonati nel territorio della frazione costiera di Villammare, nei pressi del distributore della Q8. Un 60enne del posto si trovava a bordo di un Fiat Fiorino quando ha perso improvvisamente il controllo del furgonato.

L’autovettura sulla quale si trovava ha colpito altre macchine parcheggiate lungo la strada per poi ribaltarsi e finire rovinosamente la sua corsa sull’asfalto.

I soccorsi

Sul posto immediato è stato l’arrivo degli uomini della Polizia Municipale, guidata dal comandante Antonio Quintieri che subito hanno soccorso il malcapitato e diretto il traffico veicolare.

Sul luogo dell’incidente presenti anche i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Policastro Bussentino, gli agenti della Polizia Stradale e i sanitari del 118. Per il malcapitato, infatti, si è reso necessario il trasferimento presso il vicino nosocomio dell'”Immacolata”, per i dovuti accertamenti del caso. L’uomo fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

Si tratta del settimo incidente in poche settimane, lungo ls Strada Statale 18. Un problema che pone l’accento sulla richiesta, avanzata dal Comune di Vibonati, circa l’installazione di un sistema di controllo della velocità lungo l’importante arteria del Golfo di Policastro. Una problematica palesata più volte dal primo cittadino Manuel Borrelli in contatto più volte, nei giorni scorsi, con la Prefettura. Sarebbe fissato infatti per la prossima settimana un tavolo tecnico in Prefettura al quale prenderà parte anche il Comune di Vibonati per decidere le misure da adottare al fine di evitare il susseguirsi degli incidenti sulla statale 18.