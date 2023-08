Villammare ospiterà Federico Moccia. Un incontro per i giovani

Lo scrittore, noto per essere stato l’autore di diversi best seller tra i giovanissimi, incontra Scuola e Istituzioni domani sera alle 21,30 del 2 agosto, presso il largo G. Cattel a Villammare, nell’ambito del Premio “Il Protagonista.” Nell’occasione, risponderà alle domande della platea sulle problematiche giovanili.

A presentare la serata saranno Stefania Marino e Carlo Sacchi (quest’ultimo direttore artistico e tra gli organizzatori della manifestazione) alla presenza dell’ex rettore dell’Università agli studi di Salerno, Aurelio Tommasetti, attuale consigliere Regionale ed il sindaco di Vibonati Manuel Borrelli.

Federico Moccia nel Cilento per parlare dei giovani

Autore di libri di incredibile successo e che hanno avuto sèguito anche in tutta Europa, Federico Moccia volentieri si rivolgerà ai giovani del Golfo di Policastro, in una cornice estiva che viene ogni anno riempita di eventi culturali e di vasto interesse sociale.

I lettori sicuramente ricorderanno il libro che ha dato il via al successo dell’autore italiano: Tre metri sopra il cielo, un romanzo per il quale Moccia ha sapientemente utilizzato, sapendolo interpretare, il linguaggio degli ragazzi innamorati, dando anche il via a quella che è stata la moda dei lucchetti dell’amore in giro per il mondo.

L’autore letto ed amato dalla generazione Alpha

L’autore viene considerato tra i migliori interpreti del linguaggio giovanile. Infatti Moccia, dimostrando di conoscere molto bene l’attuale generazione emergente, sottolinea: “I ragazzi hanno una sensibilità molto profonda dovuta al loro essere nativi digitali. Hanno un’attitudine diversa dal linguaggio delle generazioni precedenti, poiché anche vivendo in un piccolo paese di campagna tramite una connessione puoi essere ovunque stando fermo”, prosegue l’autore. “I ragazzi all’età di 13 o 14 anni sono più maturi rispetto al passato, e soprattutto riescono a capire quando un adulto non gli offre le giuste dosi di attenzione, che si meritano”.

Federico Moccia lavora costantemente nelle scuole e nei teatri portando esempi concreti e spunti reali di riflessione dove i protagonisti sono loro, i giovani e le loro vicende sentimentali. L’autore afferma: “I ragazzi vanno preparati alle delusioni, il sentimento della perdita di un amico o di un amore è letale se accade all’improvviso“.

La manifestazione, gratuita e aperta al pubblico, inizierà alle ore 21 circa.