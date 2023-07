Un’estate magica nel golfo di Policastro: musica, teatro e cultura per giorni indimenticabili sotto il cielo cilentano

Con un eccezionale cartellone che delizia grandi e piccini, offrendo un perfetto equilibrio tra leggerezza, musica, teatro e cultura per indimenticabili giornate e notti sotto il cielo della splendida località cilentana, il golfo di Policastro è pronto a vivere un’estate magica.

Grazie all’impegno dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Manuel Borrelli, alla collaborazione dell’imprenditore Carmine Cardinale e all’Anspi, un’associazione già conosciuta dal pubblico grazie al successo strepitoso della stagione al teatro De Berardinis, l’evento si preannuncia eccezionale.

Il programma di questa straordinaria manifestazione è ricco di importanti appuntamenti che si svolgeranno per due mesi consecutivi, con la partecipazione di grandi interpreti della musica e dello spettacolo.

Il programma

L’attesa serata di gala del 9 luglio, che si terrà alle ore 20 presso il Museo Logos a Vibonati, sarà l’occasione perfetta per presentare il programma completo. Durante la serata, verrà consegnato il premio “Una mano per la cultura”, un riconoscimento istituito per onorare personalità del mondo della cultura e della politica che si sono distinte nel valorizzare il Cilento con il loro lavoro. Tra i premiati, si potranno citare l’europarlamentare Lucia Vuolo, l’onorevole Francesco Brusco, il giornalista Mediaset Vincenzo Rubano e il presidente dell’associazione “Arti e tradizioni Italiane”, Claudio Mele.

Nel ricco calendario degli eventi, spiccano due date che vedranno come protagonisti due personaggi noti della scena televisiva nazionale. Domenica 30 luglio, presso l’anfiteatro della Luna nell’area parcheggio Marconi di Vibonati, si esibirà Peppe Iodice in uno straordinario spettacolo intitolato “Peppyssimo”. Venerdì 11 agosto sarà invece la volta di Emanuela Aureli, che incanterà il pubblico con la sua indiscussa bravura.

Il Golfo di Policastro pronto ad accogliere turisti e visitatori

Non manca molto all’inizio di questa straordinaria esperienza, e il golfo di Policastro è pronto ad accogliere con entusiasmo turisti e visitatori di ogni genere, regalando loro incantevoli serate estive. L’attesa è alle porte e tutti sono pronti a vivere momenti indimenticabili in questa splendida località.