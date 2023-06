Villammare: chiude accidentalmente il bimbo di tre anni in auto: intervengono i carabinieri

Brutta disavventura nel tardo pomeriggio di ieri per una donna a Villammare. Una storia terminata con un lieto fine solo grazie all’aiuto e al pronto intervento di una pattuglia della Radiomobile dei Carabinieri di Sapri agli ordini del capitano Francesco Fedocci.

I fatti

Intorno alle ore 19.00 la donna si trovava nei pressi della sua abitazione di Villammare a bordo della sua auto, insieme con il figlioletto di 3 anni. Il bimbo nel tragitto si è addormentato: la donna una volta arrivata nel cortile di casa ha dunque spento l’auto, rimosso le chiavi dal quadro ed è scesa per prendere in braccio il bimbo che dormiva.

La paura e l’incidente

Quando però ha poggiato le chiavi sul sedile per prendere il bambino si è accorta che si stava riaprendo il cancello automatico del cortile: per chiuderlo con il telecomando ha socchiuso involontariamente la portiera dell’auto, innescando un dispositivo di sicurezza del mezzo. Pertanto la macchina si è chiusa automaticamente con il bimbo e le chiavi dentro. L’unica possibilità per aprire la portiera era utilizzare la seconda chiave dell’auto, che però era in casa dove la signora non poteva entrare avendo lasciato anche le chiavi dell’appartamento all’interno della vettura.

L’intervento dei Carabinieri

La donna è andata incontro ad una crisi di panico ed ha provato subito a spaccare il vetro dell’auto, senza riuscirci. Fortuna voluto che di li passasse un’auto del Nucleo Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Sapri.

Il salvataggio del bimbo

I militari in divisa con l’attrezzatura ‘multiuso’ in dotazione all’Arma hanno dunque sfondato il vetro posteriore sinistro dell’auto riuscendo così ad aprire dall’interno le portiere e portando in salvo il bimbo. Il piccolo di tre anni come è stato anche sottoposto ad una visita di controllo al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Sapri. Per lui per fortuna nessuna conseguenza.