Vibonati, raccolta fondi per conto del Comune per acquistare una sedia job, «è una truffa»

«Sto raccogliendo fondi per conto del Comune per acquistare una Sedia Job». Suonerebbe più o meno così la frase con la quale una donna di Vibonati si sarebbe rivolta a dei turisti.

L’obiettivo era quello di ottenere denaro, ma non certo perché delegata dal comune.

Acquisto di una sedia job per il Comune, ma è una truffa

L’episodio è stato segnalato proprio dal comune. Ieri mattina, infatti, alcuni vacanzieri, sono stati avvicinati da una signora che, fanno sapere da palazzo di città, «millantava di essere stata autorizzata dal comune per una raccolta fondi, necessari all’acquisto di una sedia job per la balneazione assistita».

Dal comune di Vibonati non usano mezzi termini invitando tutti alla massima attenzione: «Siamo in presenza di una truffa perché nessuno ha autorizzato una raccolta fondi».

Episodi simili non sono nuovi. In diverse occasioni sono state segnalate persone che chiedevano soldi per conto di enti locali, associazioni benefiche o parrocchie. In questo caso l’invito è a diffidare delle richieste di denaro in contanti se non si è certi della loro legittimità.