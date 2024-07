Vibonati, matrimoni civili anche al di fuori della casa comunale

Il Comune di Vibonati, guidato dal sindaco Manuel Borrelli, ha espresso la volontà di istituire degli uffici separati di Stato Civile per la celebrazione di matrimoni e la costituzione di unioni civili.

Ecco i dettagli del progetto

Per questo l’Ente ha voluto verificare la disponibilità di soggetti privati proprietari, o aventi titolo, di locali, strutture ricettive, edifici, ville aventi indubbia rilevanza storica, architettonica, ambientale, artistica o che rappresentino luoghi di rilevante interesse turistico ed in possesso degli appositi requisiti, dislocati sul territorio comunale, a concedere questi immobili in comodato d’uso gratuito a favore del Comune di Vibonati. L’istituzione dell’Ufficio distaccato di Stato Civile e la concessione in comodato d’uso al Comune avrà durata di 3 anni , decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di comodato.

Le celebrazioni

La celebrazione del matrimonio o dell’unione civile, potrà avvenire anche nelle pertinenze interne ed esterne dell’immobile/struttura/luogo concesso (quali: parchi, giardini, saloni..), qualora ne siano dotati con carattere di continuità. La data e l’orario di ciascuna cerimonia dovranno essere concordati dai nubendi o dai contraenti l’unione civile con l’Ufficio di Stato Civile con congruo anticipo, comunque non inferiore a 20 giorni. In nessun caso possono essere effettuate prenotazioni della cerimonia senza preventivo assenso dell’Ufficio di Stato Civile. Rientra inoltre nella prerogativa esclusiva del Comune ogni decisione in ordine alle modalità organizzative del servizio.