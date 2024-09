Vibonati, badante confessa 4 omicidi: disposta la riesumazione della Salma di Gerardo Chintemi

La Procura di Latina prosegue la sua attività di indagine in merito al caso Mario Eutizia, il 48enne del napoletano che nel mese di Agosto ha confessato di essere l’autore di quattro omicidi. Uno anche nel Golfo di Policastro, nel Comune di Vibonati, dove l’anziano coinvolto è Gerardo Chintemi, un 96enne del posto accudito da Eutizia come badante per diversi mesi.

La decisione della Procura di Latina

A tal proposito è stata disposta dalla Procura di Latina la riesumazione del cadavere del 96enne di Vibonati che verrà sottoposto dunque all’esame autoptico. Quest’ultimo verrà effettuato il prossimo 17 Settembre presso l’ospedale di Agropoli, essendo il nosocomio attrezzato per effettuare tali procedure.

Una vicenda che nelle ultime settimane ha sconvolto non solo la famiglia di Chintemi ma anche l’intera cittadinanza del Golfo di Policastro. Secondo quanto dichiarato dal presunto assassino, le vittime venivano uccise somministrando loro farmaci in quantità eccessiva, in maniera tale da provocare la morte.

Ora sarà solo l’autopsia, che verrà effettuata sul corpo di Chintemi, a stabilire la veridicità da quanto dichiarato spontaneamente dal badante Mario Eutizia.