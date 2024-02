Viadotto sulla Cilentana: ecco lo stato dei lavori. «Difficile riapertura entro Pasqua»

Prosegue l’iter per la riapertura del viadotto della Cilentana, tra gli svincoli di Ceraso e Cuccaro Vetere . Ad aggiornare sull’iter il senatore del Movimento 5 Stelle Francesco Castiello.

L’iter dei lavori

I ponteggi sospesi saranno allestiti entro mercoledì prossimo. Solo da quella data inizieranno gli effettivi lavori di consolidamento statico.

I lavori consistono in 34 perforazioni per l’apposizione di staffe in acciaio di 2,5 metri di lunghezza.

Rischio ritardi

«Poiché si prevede una perforazione al giorno, è di intuitiva evidenza che sarà ben difficile che la riapertura della strada potrà avvenire entro Pasqua – dice il senatore Castiello – In ogni caso dipende molto dalle condizioni meteorologiche. Essendo lavori a cielo aperto, in caso di pioggia i lavori saranno necessariamente sospesi e il termine di ultimazione prorogato».

Poi conclude con un auspicio: «Naturalmente tutti ci auguriamo che il bel tempo di questi giorni si mantenga stabile e che i lavori procedano con la massima alacrità, favorendo i flussi turistici nelle vacanze pasquali e la ripresa dell’attività turistica che ha bisogno di rilancio dopo la critica performance della scorsa stagione estiva».