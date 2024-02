Campania, ANAS: procedono i lavori di ripristino sul viadotto “Acquarulo” della SS 18var “Cilentana” a Ceraso. La riapertura prevista entro Pasqua

Sul viadotto ‘Acquarulo’ della SS18VAR “Cilentana”, a Ceraso, sono in corso le attività finalizzate alla riapertura della tratta stradale al km 141,900 nei tempi stimati, ovvero entro la prossima Pasqua.

I dettagli

Nel dettaglio, sono già state eseguite – oltre alla fase di accantieramento ed al successivo approvvigionamento dei materiali per la realizzazione del ponteggio sospeso – una serie di lavorazioni, anche mediante l’utilizzo di piattaforma bybridge: l’idrodemolizione dell’estradosso e delle superfici del pulvino danneggiato per i successivi ripristini corticali, la posa in opera del cosiddetto “passivante” sulle armature e gli approfondimenti tecnici e di laboratorio su queste ultime, propedeutici alle attività di perforazione.

I lavori

Allo stato attuale è in corso la posa in opera delle malta tixotropica per il ripristino corticale del pulvino e l’installazione del ponteggio sospeso, che per lo stato di avanzamento raggiunto già permette l’esecuzione di alcune attività preliminari e che verrà completato entro l’inizio della prossima settimana e che permetterà l’esecuzione dei rinforzi con barre di ancoraggio “dywidag”.

Per quanto riguarda, inoltre, l’avvallamento registratosi in corrispondenza del km 165,800, a Roccagloriosa – originato dal malfunzionamento di alcune opere idrauliche (non realizzate da Anas), presenti al di sotto della sede stradale, che ha reso necessario il senso unico alternato – sono stati ultimati tutti i rilievi propedeutici al progetto esecutivo di ripristino, in corso di redazione. Con l’ultimazione di tale progettazione, sarà possibile dettagliare i tempi delle lavorazioni necessarie al pieno ripristino della circolazione. Il contenuto di questa e-mail e’ rivolto unicamente alle persone cui e’ indirizzato, e puo’ contenere informazioni la cui riservatezza e’ tutelata. Sono vietati la riproduzione e l’uso di questa e-mail in mancanza di autorizzazione del destinatario. Le idee e le opinioni contenute in questo messaggio sono quelle del suo autore e non rappresentano necessariamente quelle di Anas S.p.A. , e qualora determinino assunzione di obbligazioni, riconoscimento di debito, estinzione di crediti etc., dovra’ essere, necessariamente, confermato con posta ordinaria. Se avete ricevuto questa e-mail per errore, vogliate cortesemente comunicarlo immediatamente per telefono, fax o e-mail. Grazie.