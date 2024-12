Viabilità: Laureana Cilento a caccia di fondi

La Giunta Comunale di Laureana Cilento ha approvato una delibera significativa riguardante la sicurezza stradale e la valorizzazione della rete viaria locale. Il Comune ha deciso di partecipare all’avviso pubblico per il “Completamento del programma per la messa in sicurezza e il riammagliamento della rete stradale in Campania”, un’iniziativa che mira a garantire infrastrutture più sicure e accessibili per i cittadini.

Obiettivi della Delibera

La delibera si inserisce in un contesto più ampio di politiche regionali, con la Regione Campania che ha stanziato 500 milioni di euro per migliorare la rete stradale. Questo intervento è considerato strategico per il periodo 2021-2027, con l’obiettivo di promuovere la mobilità sostenibile e garantire l’accessibilità ai nodi urbani.

La Giunta Regionale ha già allocato 70 milioni di euro per progetti specifici, evidenziando l’importanza di completare le opere già avviate.

Progetti Prioritari

Nella sua deliberazione, il comune ha identificato due interventi prioritari da candidare per il finanziamento: Strada Comunale Archi – Matonti e Strada Comunale Corvello – San Giovanni.

Questi progetti sono stati selezionati in base a valutazioni tecniche effettuate dall’Ufficio Tecnico Comunale, che ha fornito un parere favorevole sulla loro fattibilità. La scelta di questi lotti non è casuale; si tratta di strade che necessitano di interventi urgenti per migliorare la sicurezza e la funzionalità della rete viaria locale.