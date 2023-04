Viabilità e sosta: ecco le regole per l’estate a Pioppi e Acciaroli

Il sindaco di Pollica Stefano Pisani ha firmato un’ordinanza relativa alla regolamentazione del traffico in vista dell’estate in particolare alle frazioni Pioppi e Acciaroli.

Ecco le regole per Pioppi

Per quanto riguarda Pioppi è stato istituito il divieto di sosta su Via Caracciolo nel tratto compreso dal civico 68 sino alla traversa di Piazza del Millenario e dalla traversa di Piazza del Millenario al civico 216 garantendo comunque l’arresto temporaneo del veicolo per esigenze di breve durata purché il conducente o altra persona idonea sia prontamente reperibile a riprendere la marcia e purché la sosta non crei pericolo o intralcio alla circolazione salvo e impregiudicato ogni sindacato da parte dell’agente di polizia stradale operante in zona.

L’istituzione del divieto di sosta su Via Caracciolo nel tratto compreso dal civico 236 al civico 242; su Via Caracciolo nel tratto compreso dal civico 254 al confine con il territorio comunale di CasalVelino e ancora su Via A. Correale lato monte nel tratto compreso dal civico 7 al confine con il territorio comunale di Casal Velino.

Divieto di sosta inoltre su ambo i lati di Via L. Vinciprova (ex Via Rifugio I° traversa);su ambo i lati della strada di accesso all’area parcheggio della località “Porto del Fico”.

Prevista poi la limitazione della sosta per 60 minuti, attraverso l’utilizzo del disco orario: sul piazzale sito in Via L. Vinciprova sovrastante i locali commerciali comunali; e sul lato monte sottostante le case popolari di via A. Correale. Istituita la sosta a pagamento su Via A. Correale e sul piazzale sottostante Piazza del Millenario dalle ore 08:00 alle ore 20:00 prevedendo la tariffa di 1,00 ogni ora o frazione. L’istituzione della sosta a pagamento sul piazzale “Porto del Fico” dalle ore 08:00 alle ore 20:00 prevedendo la tariffa unica di € 3,00 ogni 6 ore ed € 5,00 intera giornata.

Il provvedimento è entrato in vigore già dallo scorso 1° aprile e fino al 1° ottobre 2023.

Sosta e viabilità: le regole ad Acciaroli

Per quanto riguarda Acciaroli il Sindaco ha previsto, per il periodo compreso tra compreso dal 1° aprile e il 29 ottobre 2023, l’istituzione dell’ingresso all’abitato sottoposto a pagamento, con tariffa unica di 3,00 dalle 08:00 alle 18:00, tariffa unica di € 4,00 dalle 18:00 alle 02:00 ed € 7,00 per l’intera giornata nel tratto dal ristorante “Mediterraneo” comprendendo l’intera area portuale.

Prevista anche l’istituzione della sosta a pagamento, con tariffa unica di € 2,00 dalle 08:00 alle 18:00, tariffa unica di € 3,00 dalle 18:00 alle 02:00 ed € 5,00 per l’intera giornata nell’area di parcheggio di Via Nicotera denominata “Parcheggio Passolara”; nell’area di parcheggio Via Nicotera; e su Via Nicotera altezza alberghi compreso il tratto finale della discesa a mare comunale di Via Nicotera.

Spazi liberi per la sosta, sono stati individuati nelle traverse del Rione Passolara e su SR ex SS 267 località San Primo lato dx direzione Acciaroli al di fuori della striscia di margine della carreggiata.

Spazi per sosta a pagamento sono stati istituiti, con tariffa unica di € 2,00 dalle 08:00 alle 20:00, tariffa unica di € 3,00 dalle 20:00 alle 02:00 ed C 5.00 per l’intera giornata, su Via Circumvallazione Interna. Istituti anche degli spazi liberi alla sosta, adiacenti all’area a pagamento, nelle traverse del Rione Passolara e su Via P. Willburger direzione SR ex SS 267.

Prevista l’istituzione della sosta a pagamento, dalle ore 08:00 alle ore 20:00 con tariffa unica di € 3,00 per 6 ore di sosta ed € 5,00 per l’intera giornata sulla 1° Discesa a Mare località San Primo; nell’area di parcheggio località San Primo posta al di là della striscia di margine della SR ex SS 267 lato dx direzione Acciaroli.

Spazi liberi alla sosta, sono stati individuati su SR ex SS 267 località San Primo tratto lato dx direzione Acciaroli al di fuori della striscia di margine della carreggiata. Prevista l’istituzione della sosta a pagamento dalle ore 08:00 alle ore 20:00 con tariffa unica di € 3,00 per l’intera giornata sull’area di parcheggio località San Primo fronte villaggio “11 gabbiano” comunemente denominata “Canalone”.

Istituti degli spazi liberi alla sosta individuati su SR ex SS 267 località San Primo intero tratto Iato dx direzione Acciaroli al di fuori della striscia di margine della carreggiata. Prevista l’istituzione della zona disco orario prevedendo la sosta per 30 minuti su Via P. Willburger, nel tratto compreso dall’accesso al SAUT fino all’incrocio con Via Nino Bixio. Dopo le ore 20:00 il parcheggio è sottoposto a pagamento con tariffa unica € 3,00 sulla traversa di Via P. Willburger fronte locali commerciali comunali.

Spazi liberi alla sosta sono stati individuati su Via Nino Bixio e sulla restante Via P. Willburger direzione SR ex SS 267. L’ordinanza prevede anche ‘istituzione del divieto di sosta 0-24 su Via Lungomare interno giardini ad eccezione dei residenti muniti di regolare abbonamento e dei veicoli a servizio di persone invalide; lungo il Molo di sopraflutto, comprendendo l’intera area pavimentata in pietra, consentendo la sosta di motocicli e ciclomotori nell’apposita area individuata con segnaletica verticale; su Via Nicotera alt. Residence “Ancora” sino all’intersezione con SR ex SS 267.

È stata stabilito poi il divieto di sosta su entrambi i lati della discesa a mare comunemente denominata “Discesa a Marc Giù-Giò ad eccezione dei motocicli e ciclomotori; nell’ultimo tratto della I ° Discesa a Mare località San Primo; su ambo i Iati della Discesa a Mare comunale di Via Nicotera; su ambo i lati del tratto compreso tra la I e la II trav. del rione Passolara e sul lato destro del tratto compreso tra la II e la III trav. del Rione Passolara.

Istituito il divieto di fermata su via N. Bixio, dall’ingresso dell’area pedonale all’intersezione con via San Giuseppe. L’istituzione di spazi riservati alla sosta di motocicli e ciclomotori nel tratto finale della I Discesa a Mare località San Primo.

Prevista l’istituzione, infine, di n. 3 (tre) spazi riservati alla sosta di veicoli al servizio di persone invalide nel tratto finale della I Discesa a Mare località San Primo. L’istituzione del divieto di transito, eccetto operazioni di carico e scarico, lungo la discesa a mare comunemente denominata “Canalone”.