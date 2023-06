Viabilità colabrodo a Pisciotta, minoranza accusa il sindaco: disinteresse per il territorio

Subito interventi sulla viabilità comunale, le cui condizioni precarie stanno avendo ripercussioni non solo sui residenti ma anche sui turisti. Lo chiedono i consiglieri del gruppo Una mano per Pisciotta Aniello Marsicano, Fedele Tambasco e Antonio Fedullo. «È noto che alla chiusura della Sr447 in località Rizzico si sono aggiunte ulteriori problematiche come quelle sulla strada delle campagne in località Mancusa, sulla strada Santa Sofia – Fratta in località Vaddanito, sulla via comunale Rodio Ischiferretti in località Fiumarello e soprattutto le problematiche sulla Sr447 in località Fiore e sulla Sp14», esordiscono.

Le contestazioni sulla viabilità comunali

Le ultime due fanno registrare un grave dissesto del fondo stradale e la presenza di un semaforo per la transitabilità a senso unico alternato. Un disagio che si registra ormai da circa 3 mesi, con disagi per quanti vi transitano, soprattutto turisti che, secondo il gruppo di minoranza, sarebbero scoraggiati da una tale situazione.

La nota al sindaco

Di qui la nota indirizzata al sindaco Ettore Liguori e al responsabile del Servizio Lavori Pubblici. Al primo cittadino si contesta un «disinteresse per il territorio» cui si sarebbe aggiunta una scarsa vigilanza.

Di qui la richiesta di intervenire non solo per la SS447 e la Sp14 laddove viene messa in dubbio anche la modalità di ripristino, ma anche sulle strade di campagna in località Mancusa, sulla strada Santa Sofia – Fratta per Vallo della Lucania e sulla via comunale Rodio Ischiferretti in località Fiumarello.