Via libera alla pista ciclabile dei templi: un nuovo percorso per scoprire Capaccio Paestum

È un importante passo avanti per la mobilità sostenibile e il turismo nel Cilento. La Conferenza dei servizi ha dato il via libera definitivo al progetto della pista ciclabile intercomunale dei templi, un’infrastruttura che collegherà Salerno ad Agropoli, attraversando alcuni dei siti archeologici e paesaggistici più importanti della costa.

Un percorso suggestivo – Il progetto, finanziato con 21 milioni di euro dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prevede la realizzazione di una pista ciclabile che si snoderà lungo la costa, da Salerno fino a Paestum, toccando anche Agropoli e altri comuni intermedi. Il percorso, oltre a valorizzare il patrimonio archeologico e culturale del territorio, offrirà ai cittadini e ai turisti un’alternativa ecologica e salutare per scoprire le bellezze del Cilento.

Adeguamenti al Piano Urbanistico Comunale – Durante la conferenza dei servizi, è emersa la volontà di adeguare il tracciato della pista ciclabile alle indicazioni del Piano Urbanistico Comunale di Salerno, garantendo così una maggiore integrazione con il tessuto urbano e una migliore fruibilità dell’infrastruttura.

Collaborazione tra istituzioni – Per quanto riguarda le aree demaniali interessate dal progetto, sono già in corso contatti con gli enti competenti per ottenere le necessarie autorizzazioni. La collaborazione tra istituzioni e amministrazioni locali è fondamentale per la realizzazione di quest’opera, che rappresenta un investimento importante per il futuro del territorio.

Benefici per il territorio – La pista ciclabile, oltre a promuovere la mobilità sostenibile, avrà numerosi benefici per il territorio:

Miglioramento della qualità della vita: La pista ciclabile contribuirà a ridurre il traffico veicolare e l'inquinamento atmosferico, migliorando la qualità della vita dei cittadini.

Un futuro più sostenibile – Con questo progetto, il Cilento si conferma all’avanguardia nella promozione della mobilità sostenibile e nella valorizzazione del proprio patrimonio culturale. La pista ciclabile dei templi rappresenta un’opportunità unica per creare un territorio più vivibile e attrattivo, in linea con le più moderne tendenze del turismo sostenibile.