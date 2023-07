Cilento: la Confederazione Italiana Agricoltori al voto

Il commissario della Confederazione italiana agricoltori (Cia) per la provincia di Salerno, Raffaele Amore, ha annunciato che nel prossimo mese di luglio 2023 si terranno le assemblee intercomunali per la nomina dei 29 delegati Cia. Inoltre, entro il 28 luglio saranno eletti i nuovi organismi dirigenti, con il presidente in testa.

“Si tratta di un momento di democrazia interna per la Cia Salerno, a cui sono chiamati tutti gli iscritti”, afferma Raffaele Amore, presidente di Cia Campania e commissario di Cia Salerno. “Auspicabilmente, la partecipazione alle assemblee sarà la più ampia possibile, in modo da assicurare alla Cia Salerno una dirigenza forte e saldamente riconosciuta dalla base.”

Ecco di seguito il cronoprogramma delle assemblee intercomunali di Cia Salerno appena convocate

Giovedì 6 luglio: Capaccio (SA) ospiterà l’assemblea intercomunale per le zone di Alento e Monte Stella, Calore Salernitano, Gelbison Cervati, per la nomina di 10 delegati.

Venerdì 7 luglio: Quadrivio di Campagna (SA) sarà sede dell’assemblea intercomunale per le zone della Piana del Sele, Monti Picentini, Alto e Medio Sele, per la nomina di 6 delegati.

Lunedì 10 luglio: Polla (SA) ospiterà l’assemblea intercomunale per le zone di Alburni, Tanagro, Vallo di Diano, Lambro e Mingardo, Bussento, per la nomina di 8 delegati.

Martedì 11 luglio: Salerno sarà sede dell’assemblea intercomunale per le zone di Agro Sarnese, Penisola Amalfitana, Salerno – Irno, per la nomina di 5 delegati.

Le sedi delle votazioni saranno affisse entro il 30 giugno 2023 presso le sedi della Cia nella provincia di Salerno

Il regolamento elettorale è consultabile presso le sedi della Cia nella provincia di Salerno e può essere richiesto dai singoli associati tramite una richiesta via email all’indirizzo: salerno@cia.it.

Le votazioni riguarderanno quattro liste, che saranno riferite ai comuni appartenenti alle zone omogenee individuate e che sono visibili sul sito web della Cia (inserire link).

L’assemblea provinciale per la nomina del nuovo presidente della Cia Salerno e degli organi direttivi si terrà il 28 luglio 2023. Le candidature per la presidenza dovranno essere trasmesse dagli aventi diritto entro il 21 luglio 2023.