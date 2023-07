Borgate in Comune… un progetto per valorizzare e conoscere il Territorio di Capaccio Paestum

Il 9 luglio presso la Biblioteca Erica si terrà un evento speciale che promette di svelare e valorizzare i tesori nascosti di Capaccio Paestum. Si tratta della presentazione del progetto di valorizzazione territoriale BORGATE… IN COMUNE, realizzato dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune, a cura di Antonio Quaglia.

L’obiettivo principale di questo progetto ambizioso è quello di valorizzare e far conoscere i luoghi d’interesse storico, culturale, ambientale ed enogastronomico presenti in ogni borgata di Capaccio Paestum. Spesso, l’identità collettiva della comunità è rimasta inespressa a causa della territorialità estesa e disomogenea che ha polarizzato le borgate e limitato la creazione di un racconto comune.

Per raggiungere questo obiettivo, l’associazione Iperion organizzerà visite guidate gratuite, aperte sia ai residenti che ai visitatori e turisti. Queste visite sono sviluppate con l’idea di rafforzare l’identità collettiva della comunità, trasformando le differenze territoriali interne in un valore aggiunto.

Un punto di partenza e di scoperta

Le visite guidate saranno una sorta di punto di partenza e di scoperta per tutti i partecipanti. L’obiettivo è creare una base di conoscenza solida, che possa in futuro innescare meccanismi di co-creazione culturale e sociale che coinvolgano l’intero territorio e la sua straordinaria ricchezza.

Un’opportunità per i visitatori e i residenti

Questa iniziativa non solo permetterà ai visitatori di Capaccio Paestum di scoprire una maggiore ricchezza sociale, culturale e ambientale, ma rappresenterà anche un’opportunità unica per i residenti locali di riscoprire e valorizzare il proprio territorio. Ogni borgata avrà modo di mostrare le sue peculiarità, creando un tessuto comunitario più coeso e una connessione più profonda tra le persone.