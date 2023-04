Verso la creazione del Forum dei Giovani dell’Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento, l’incontro al Next

I Forum dei Giovani del Cilento organizzano un evento unico nel suo genere, un incontro tra i giovani e le istituzioni locali, che si terrà presso il NEXT – Ex Tabacchificio di Capaccio Paestum, domenica 16 aprile alle ore 11:00.

La finalità dell’incontro

L’obiettivo dell’incontro è quello di avviare una fase costituente per la creazione di uno statuto per il nascente Forum dei Giovani dell’Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento, una realtà unica in Italia.

Mentre l’Organizzazione Forum dei Giovani esiste già a livello regionale e provinciale, questa è la prima volta che si sperimenta un coordinamento di organizzazioni giovanili a questo livello. Le basi per questa iniziativa sono state poste già un anno fa, durante la candidatura dell’Unione Paestum Alto Cilento come Capitale Italiana della Cultura 2024.

In quel momento, infatti, è stato inserito come primo pilastro del dossier per la candidatura “I Giovani, custodi della bellezza” e si è svolta una prima riunione con i tanti Forum dei Giovani attivi nell’area dell’Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento.

La giornata al Next di Cafasso

L’incontro di domenica 16 aprile presso il NEXT sarà moderato dalla giornalista Cljo Proietti e vedrà la partecipazione di importanti personalità locali, tra cui il Sindaco della Città dei Templi, Franco Alfieri, il Coordinatore del Forum dei Giovani di Capaccio Paestum, Alessandro Pecoraro, il Presidente del Forum dei Giovani della Regione Campania, Giuseppe Caruso, il Coordinatore dei Forum dei Giovani Provincia di Salerno, Rosario Madaio e il Presidente di Moby Dick ETS, Francesco Piemonte. Parteciperanno inoltre tutti i Presidenti dei Forum dei Giovani attivi nell’area dell’Unione e i Sindaci dei Comuni dell’Unione.

La sinergia tra i Forum dei Giovani

Durante l’evento, si parlerà non solo della creazione del Forum dei Giovani dell’Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento, ma anche di tutte le iniziative che i ragazzi dei vari Forum dei Giovani attivi nell’area hanno già posto in essere e che stanno portando avanti con successo.

Questa è un’occasione unica per i giovani del Cilento di incontrare le istituzioni locali e di essere coinvolti attivamente nella costruzione del futuro della propria comunità.

La creazione del Forum dei Giovani dell’Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento rappresenterà un importante passo avanti per la valorizzazione del territorio e per il coinvolgimento dei giovani nella vita sociale e culturale della regione.