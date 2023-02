Vento forte e temperature basse. Si contano i danni ad Eboli

Quella di ieri è stata una giornata di forte vento, con condizioni meteo sfavorevoli. Ingenti i danni che si sono registrati in città e grande ed impegnativo lavoro per le forze dell’ordine che operano sul territorio.

I vigili urbani del capitano Mario Dura sono intervenuti su diverse segnalazioni e in più di una occasione hanno dovuto fare i conti con situazioni disastrose.

Forte vento, i danni

L’intervento più impegnativo presso una palazzina comunale posta in zona semiperoferica.

Lanciato l’allarme attorno alle ore 15.00 i caschi bianchi si sono recati sul posto. Oltre una quindicina di pannelli fotovoltaici si sarebbero staccati dalle basi, a causa del forte vento e sarebbe volati nel cortile della palazzina comunale. Paura e panico tra i residenti che hanno immediatamente lanciato l’allarme.

Sul posto vigili urbani e vigili del fuoco. Gli uomini in divisa hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e al ripristino delle condizioni di regolarità temporanea. I condomini aspettano in queste ore i tecnici specializzati di una ditta incaricata per la sistemazione definitiva dei pannelli.

Per fortuna non si sono registrati danni alle persone.

La situazione ora

Sempre a causa del forte vento è stata chiusa al traffico via Carmine Giarla, in località Sant’Andrea, per la caduta di un traliccio della linea telefonica. Danneggiata una Fiat 500, nessun danno a persone.

In queste ore proseguono gli interventi di messa in sicurezza sul territorio. A lavoro i vigili urbani e i caschi rossi del locale dipartimento.