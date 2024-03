Veniva inaugurata oggi la nuova sede del Tribunale di Vallo della Lucania: punto di riferimento per il territorio

Era il 30 marzo del 2005 quando il Ministro della Giustizia Roberto Castelli, insieme alle autorità locali, tagliò il nastro del nuovo palazzo di giustizia sito in via Andrea de Hippolytis. Per i residenti di Vallo della Lucania e dell’intero comprensorio, fu un giorno di grande festa e gioia, poiché finalmente si poteva disporre di una sede giudiziaria moderna, adeguata e funzionale rispetto al vecchio edificio sito in Piazza dei Martiri, che aveva ospitato il Tribunale a partire dal 6 dicembre del 1969.

La storia

L’istituzione del Tribunale di Vallo della Lucania risale all’800 e, nonostante sia stato soppresso durante il ventennio fascista, fu ripristinato nel 1944, diventando un punto di riferimento essenziale per il territorio. Con l’inaugurazione della nuova sede, il Tribunale poté dispone di una struttura all’avanguardia, dotata di tutti i comfort necessari per garantire un servizio di giustizia di qualità ai cittadini. L’edificio, infatti, è caratterizzato da ampie e luminose sale d’udienza, uffici spaziosi e moderni, nonché una biblioteca giuridica all’avanguardia.

Una struttura all’avanguardia

L’importanza del Tribunale di Vallo della Lucania non è solo legata alla sua funzione giudiziaria, ma anche alla sua importanza come punto di riferimento per la comunità locale, rappresentando un importante centro di cultura e di formazione.

In occasione di questo anniversario, la comunità di Vallo della Lucania rinnova il proprio ringraziamento al Ministero della Giustizia e a tutte le autorità che hanno reso possibile la costruzione di questa importante struttura, auspicando che possa continuare a rappresentare un punto di riferimento essenziale per il territorio per molti anni a venire.