Vendita di immobili pubblici a Salerno: “un segnale di una politica urbana fallimentare”, lo denuncia Forza Italia Giovani

Il Comune di Salerno ha recentemente annunciato la decisione di mettere in vendita numerosi beni immobiliari, molti dei quali hanno ospitato per lungo tempo uffici pubblici dell’ASL, situati in zone strategiche come via Bastioni o via Mobilio.

Un segnale fallimentare della politica urbana

Tale notizia non sorprende affatto e rappresenta un ulteriore segnale del fallimento di una politica di sviluppo urbano miope, che ha privilegiato la realizzazione di grandi strutture in aree contestabili, dimenticando e trascurando le esigenze quotidiane dei cittadini salernitani. Ancora una volta, essi si trovano costretti a rinunciare a servizi e a un miglioramento delle condizioni delle strade in cui vivono.

In una città che giorno dopo giorno sembra sempre più assomigliare a un dormitorio, Forza Italia Giovani si oppone fermamente a questo futuro che sembra incombere su di noi. I salernitani hanno una visione differente per la propria città, che parte proprio dalla qualità della vita dei luoghi che abitano, dallo sviluppo del tessuto economico e commerciale, nonché dal recupero di un patrimonio immobiliare che va considerato come una risorsa e non come una fonte di entrate per colmare i deficit dei bilanci pubblici.

Il commento

“Non possiamo accettare che si ripeta lo stesso copione, secondo il quale gli immobili pubblici vengono abbandonati e trascurati senza alcuna manutenzione, per poi essere venduti a prezzi stracciati”, dichiara Pietro Costabile, coordinatore provinciale di Forza Italia Giovani Salerno, in relazione alla notizia odierna riguardante la vendita degli immobili pubblici decisa dal Comune.

È fondamentale che le istituzioni locali si assumano la responsabilità di un’adeguata pianificazione urbanistica, che ponga al centro le esigenze dei cittadini e la valorizzazione del patrimonio pubblico. La vivibilità della città e il benessere dei suoi abitanti non possono essere sacrificati in favore di scelte shortsighted e interessi economici di breve termine.

Forza Italia Giovani Salerno si impegna a promuovere una politica di sviluppo sostenibile, che tenga conto delle necessità della comunità e punti alla crescita equilibrata e armoniosa della città. Solo attraverso un approccio oculato e responsabile sarà possibile costruire un futuro migliore per Salerno e i suoi cittadini.