Vendita abusiva di merci: 28enne denunciato a Vibonati, multa di 5000 euro e merce sequestrata

Vende merce per strada ma è sprovvisto di licenza: denunciato un 28enne del napoletano colto in flagranza di reato dai Carabinieri della Stazione di Vibonati.

I fatti

L’episodio è avvenuto nella mattinata odierna dinanzi il centro commerciale “La Ginestre”, presente nella frazione costiera di Villammare, lungo la strada statale 18.

Il giovane era intento a vendere diversi articoli agli avventori del centro commerciale, nell’area antistante l’ingresso dello stabile, quando è stato avvistato dagli uomini dell’Arma.

La denuncia

Fermato dai Carabinieri, il 28enne è risultato sprovvisto della licenza di vendita, motivo per il quale gli è stata elevata una multa di 5000 euro, oltre al sequestro della merce. E non solo. A carico del giovane napoletano vi era inoltre un divieto di ritorno nel comune di Vibonati che in tal modo è stato violato.

Il 28enne dunque è stato denunciato anche a piede libero alle autorità competenti.