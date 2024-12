Velina si accende per Natale: tornano i Mercatini di Natale

Velina si prepara a tornare protagonista delle festività natalizie con un evento che promette di incantare tutti, dai più piccoli ai più grandi. Dopo anni di attesa, tornano i Mercatini di Natale organizzati dall’associazione Nommannojo, quest’anno per la prima volta in Piazza Ferrovia nei giorni 7, 8, 13, 14 e 15 dicembre, a partire dalle 18.30, offrendo una combinazione di tradizioni, sapori e spettacoli imperdibili.

Il programma

L’apertura ufficiale, il 7 dicembre, sarà un momento da ricordare: alle luci del tramonto si accenderà il grande albero di Natale sulle note del coro polifonico Joyfull Singers che porterà ancora più magia nell’atmosfera. La festa continuerà con un ricco programma di eventi: l’8, il 13 e il 14 dicembre Piazza Ferrovia si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto grazie agli spettacoli degli artisti di strada.

Tra sputa fuoco, Babbo Natale sui trampoli, ballerine luminose e uno spettacolare circo di Natale, ogni serata sarà un’esperienza unica e coinvolgente. Il gran finale sarà affidato all’energia rock dei Chemical Host, pronti a far vibrare la piazza con una performance imperdibile.

Artigianato, musica e tradizione

Gli stand dei mercatini saranno una celebrazione del Natale più autentico. Girando tra le casette si passerà dall’artigianato locale, perfetto per regali originali, ai dolci tipici delle festività, passando per l’irresistibile street food preparato sul momento: panini, pizze fritte e soffici graffe, tutto fatto a regola d’arte per soddisfare ogni palato. I Mercatini di Natale dell’associazione Nommannojo in Piazza Ferrovia a Velina si candidano ad essere un’ottima occasione per ritrovarsi e vivere insieme la magia delle feste tra luci, musica e tradizioni che scaldano il cuore.