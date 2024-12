Velina, Palazzo ReSilente diventa Palazzo ReNatale: un dicembre di magia per tutta la famiglia

Il Natale arriva a Palazzo ReSilente e lo trasforma in Palazzo ReNatale, un luogo dove la magia delle feste abbraccia grandi e piccini. Dal 7 al 22 dicembre il palazzo di Velina si accende di luci, colori e meraviglia con un calendario ricco di eventi pensati per celebrare la magia del Natale in tutte le sue forme.

Il programma

Il momento più atteso è fissato per il 7 dicembre alle 15:00, con un evento davvero speciale: Babbo Natale arriverà in bicicletta, in perfetto spirito con la filosofia del Palazzo e della Via Silente. Sarà un evento unico, capace di stupire i bambini e risvegliare la meraviglia negli adulti. La giornata inaugurale proseguirà con i laboratori di disegno “Trotula”, a cura dell’illustratrice Federica Cafaro. I piccoli partecipanti potranno dare libero sfogo alla creatività, scoprendo il lato artistico del Natale.

Ogni weekend di dicembre (7/8, 14/15 e 21/22) Palazzo ReNatale apre le sue porte per regalare momenti di pura magia: ogni mattina, dalle 9:00 alle 11:00, cioccolata calda fumante, torte fatte in casa e biscotti natalizi accoglieranno i visitatori in un’atmosfera calda e natalizia. I bambini potranno immergersi in un mondo incantato tra giochi, truccabimbi e lavoretti creativi, respirando tutta la magia del Natale. Per tutto il mese sarà inoltre possibile prenotare uno shooting natalizio unico, curato da fotografi specializzati: grazie agli allestimenti impeccabili creati da Antonella Veneri ogni scatto diventerà un ricordo indimenticabile.

Un momento di condivisione per vivere la magia del Natale

Portare i bimbi a Palazzo ReNatale non significa solo partecipare a un evento: significa regalare loro l’incanto del Natale, quello vero, fatto di luci, risate e momenti da vivere insieme. Ogni dettaglio, dagli allestimenti agli eventi, è stato pensato per far sì che ogni famiglia possa sentirsi parte di qualcosa di unico. “Vogliamo che ogni bambino che entra qui si senta come se stesse entrando in un sogno. E che ogni genitore possa riscoprire quella magia che rende il Natale speciale”, spiegano gli organizzatori. Per prenotazioni e informazioni: +39 329 288 1337 www.palazzoresilente.com