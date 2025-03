Velina: l’ultimo saluto ad Andrea Cortazzo, “l’uomo dei palloncini”

Velina di Castelnuovo Cilento ha dato oggi l’ultimo saluto ad Andrea Cortazzo, l’82enne conosciuto da tutti come l’uomo dei palloncini, scomparso a seguito del tragico incidente stradale del 14 marzo sulla Cilentana. Un momento di grande commozione per l’intera comunità, che si è stretta attorno alla famiglia per accompagnarlo nel suo ultimo viaggio.

Il rito funebre

I funerali si sono svolti nella Chiesa Santissima Trinità, gremita di persone che hanno voluto rendere omaggio a una figura simbolica del paese. A celebrare la cerimonia è stato Don Franco Pecoraro, che durante l’omelia ha ricordato con parole toccanti il caro Andrea:

“È bastato un attimo e Andrea è volato in cielo, proprio come quei palloncini che, per anni, hanno portato gioia e sorrisi a tanti bambini.”

Un dolore condiviso con i familiari più stretti: la moglie Carmela, i figli Ornella, Marisa, Anna, Rosetta, Giuseppe, Gianluca e Marco, e le sorelle Grazia e Anella.

L’incidente del 14 marzo ha segnato profondamente il territorio, portando via due vite. Solo ieri, infatti, si sono svolti i funerali dell’altra vittima, il giovane Eugenio Mautone, un altro addio che ha lasciato un’intera comunità nello sgomento.