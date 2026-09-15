Vela, Tris di Jebedee al Memorial Manganelli ad Agropoli: gli U25 dominano la tappa J24

Il J24 Ita 427 Jebedee si conferma dominatore assoluto nelle acque campane, conquistando per la terza volta consecutiva il Memorial Biagio Manganelli. L’evento, giunto alla sua settima tappa del Circuito Nazionale J24, ha visto un brillante equipaggio interamente Under 25 trionfare nelle due giornate di regata ad Agropoli. Organizzata dalla Sezione locale della Lega Navale Italiana su delega FIV, con il patrocinio del Comune di Agropoli e la regia del Capo Flotta Peppe Manganelli, la manifestazione ha offerto un’eccellente accoglienza a tutti i partecipanti. La competizione è uno degli snodi cruciali per l’assegnazione del Trofeo Challenge Perpetuo Francesco Ciccolo e del Trofeo J24 Timoniere-Armatore.

Dominio U25 e la classifica sul podio

Con tre vittorie su sei prove complessive e una condotta di gara impeccabile (7 punti totali; parziali 1-2-2-1-1-2), il Jebedee del Centro Nautico il Maestrale ha stracciato la concorrenza. Al timone di Ita 427 ha ben figurato Remo Soriano, affiancato da Gabriele Allegretta alle scotte, Sofia Elena Mazza al centro, Frank Russo e Vittoria Danesin all’albero e Andrea Camporeale a prua. Il team pugliese ha reso il miglior omaggio possibile alla memoria del sedicenne scomparso in mare, appassionato armatore del monotipo.

Piazza d’onore per un altro scafo pugliese, Ita 439 L’Emilio della Compagnia del Mare guidata da Ciccio Mastropierro. Con il Capo Flotta Nino Soriano al timone, affiancato da Mimmo Guglielmi, Brunella Azzollini, Francesco Nucara e Nicola Rana, l’equipaggio ha collezionato 10 punti totali con due successi parziali. Il terzo gradino del podio è andato alla flotta locale con Ita 217 Viva Papà di Maddalena Sangiovanni, timonato da Vincenzo Lamberti (11 punti e una vittoria di giornata). A seguire in classifica:

Ita 124 Ossoduro di Francesco Saverio D’Ambrosio (20 punti)

Ita 466 Biagio di Peppe Manganelli (20 punti)

Ita 186 Indiana Jones di Alessio Della Torre, timonato da Rosa Palumbo (24 punti)

Ita 188 Ice Spray di Antonio Chiodero (34 punti)

Le voci dai campi di regata

Le ottime condizioni meteo, con raffiche di vento fino a 15 nodi nella giornata conclusiva, hanno regalato un acceso duello sportivo. Nino Soriano ha espresso grande entusiasmo al termine delle gare:

“Nelle due giornate caratterizzate da ottime condizioni meteo, con vento che domenica ha sfiorato i 15 nodi, ci sono stati avvicendamenti nelle posizioni di testa tra Jebedee, L’Emilio e Viva Papà timonato da Vincenzo Lamberti in ottima forma con il suo equipaggio. Grazie all’organizzazione della Lega Navale Agropoli e al CapoFlotta Beppe Manganelli, la manifestazione unisce gli equipaggi di Puglia e Cilento e si spera in futuro una meritata maggior presenza di barche provenienti da altre flotte.”

Sulla stessa linea d’onda, l’organizzatore Peppe Manganelli ha sottolineato il valore sociale e promozionale della vela per le nuove generazioni:

“Siamo orgogliosi e molto contenti di aver avuto l’opportunità di ospitare ancora una volta una tappa del nostro Circuito Nazionale e di aver constatato che tutti gli equipaggi hanno apprezzato la nostra ospitalità, l’entusiasmo e l’impegno che abbiamo profuso nell’organizzare questa tappa. Desidero ringraziare tutti coloro i quali hanno contribuito alla buona riuscita di questa tappa, il Comitato di Regata, la LNI Sezione di Agropoli, i regatanti che hanno animato le prove in mare e, in modo particolare, i due equipaggi pugliesi che anche quest’anno hanno affrontato la trasferta per regatare insieme a noi.”

Il calendario verso le tappe conclusive

Conclusa la parentesi cilentana, il Circuito Nazionale J24 entra nella sua fase calda. Il calendario prevede a breve i seguenti appuntamenti fondamentali per definire la classifica generale:

Cervia (sabato 3 e domenica 4): classica tappa romagnola a coefficiente 2, ospitata dal Circolo Nautico Amici della Vela sotto la guida del Presidente di Classe Massimo Frigerio.

Lecco-Parè di Valmadrera (17-18 ottobre): nona tappa a coefficiente 2,5 sulle acque del Lago di Como, organizzata dal Circolo Vela Tivano e dal Capo Flotta Mauro Benfatto. L’appuntamento assegnerà la Coppa Italia e il Trofeo Challenge Perpetuo Fabio Apollonio.

Olbia (14-15 novembre): gran finale in Sardegna a coefficiente 2, promosso dalla Sezione LNI locale e dal Capo Flotta Marco Frulio.

L’Associazione Italiana Classe J24 conferma così il suo obiettivo primario: avvicinare i giovani alla vela agonistica attraverso uno dei monotipi più amati e diffusi al mondo, ideato nel 1976 da Rod Johnstone ma ancora straordinariamente attuale.