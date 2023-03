Veicoli commerciali Citroen: boom di richieste per i furgoni km 0

All’interno dell’Unione Europea circolano circa trenta milioni di furgoni. 4,3 milioni di questi veicoli si trovano in Italia: solo la Francia presenta numeri più alti nel Vecchio Continente. Dopo un periodo complicato, il mercato dei furgoni ha ricominciato a dare importanti segnali: hanno ricominciato crescere le immatricolazioni, ma le statistiche più interessanti arrivano dal settore dell’usato e dei mezzi a chilometro zero.

Ovviamente, quando si decide di acquistare un furgone di seconda mano è sempre meglio evitare i venditori improvvisati: per scongiurare qualsiasi tipo di imprevisto e fregatura è sempre meglio affidarsi a rivenditori specializzati.

Considerando la crescita dell’attenzione nei confronti dei veicoli commerciali Citroen, la cui quota di mercato ha superato l’8%, può essere utile sapere dove trovare le migliori promozioni sui furgoni km 0 di questo storico brand.





Veicoli commerciali Citroen: dove trovare le migliori offerte km 0

La richiesta di veicoli commerciali leggeri a km0 proviene da svariate categorie di soggetti. Ovviamente, gran parte della domanda arriva dalle imprese, mai furgoni sono compagni di lavoro importantissimi anche per professionisti ed artigiani, ed è in grande crescita anche la domanda da parte dei privati.

Per orientarsi verso proposte con un interessante rapporto qualità-prezzo è importante affidarsi a concessionarie ufficiali, come per esempio Twin System, che propone un’ampia varietà di furgoni citroen km 0, con la possibilità di effettuare il pagamento anche a rate.

Il tutto con l’opportunità di beneficiare di promozioni interessanti, che possono raggiungere anche il 45% di sconto. Al risparmio economico si aggiungono altri benefici, quali la disponibilità immediata, la consegna rapida, gli allestimenti elevati, le promozioni dedicate e una serie di servizi aggiuntivi.





I vantaggi dei furgoni km 0

Sono ormai diversi anni che si parla di veicoli a chilometro zero, anche se spesso si fa confusione con i termini. Dal punto di vista formale, i furgoni km 0 sono veicoli usati, nel senso che hanno già un proprietario: è il concessionario, che per mantenere i volumi di vendita o per avere modelli da esporre in showroom immatricola i mezzi per poi venderli ad un prezzo inferiore.

Dal punto di vista pratico, invece, sono dei mezzi praticamente nuovi, perché hanno percorso meno di cento km.

I veicoli di questo tipo hanno un prezzo più basso rispetto ai mezzi appena usciti dalla fabbrica: in linea di massima il risparmio va dal 10-15% a salire, ma come abbiamo visto, ci sono promozioni che permettono di arrivare a sconti fino al 45%.

I mezzi km 0 sono poi in pronta consegna, spesso sono full optional e sono coperti dalla garanzia. Certo, ci sono anche degli aspetti che qualcuno potrebbe definire negativi.





Quale veicolo commerciale scegliere

Quando si deve acquistare un furgone è necessario valutare alcuni fattori prima di decidere se puntare su un veicolo nuovo, usato o chilometro zero.

Affidandosi a Twin System, per esempio, è possibile prendere il robusto furgone Citroen Berlingo Van a partire da 200 euro al mese. Chi è alla ricerca di un veicolo versatile e agile può optare per il Citroen Jumpy, disponibile a partire da 250 euro al mese.

Il nuovo Citroen Jumper rappresenta il top della casa automobilistica e si può acquistare a partire da 250 euro al mese. La concessionaria propone anche il servizio di noleggio a lungo termine per le aziende, Free 2 Move Lease.