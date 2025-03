Veglia di preghiera a Sant’Arsenio in memoria di Massimo Nonato

La comunità di Sant’Arsenio ha partecipato ad una toccante veglia di preghiera in ricordo di Massimo Nonato, tragicamente scomparso il 21 marzo a seguito di un incidente stradale a San Pietro al Tanagro. Il momento di raccoglimento si è svolto nella Chiesa di Santa Maria Maggiore, guidato da don Martino Romano, che già in occasione della fiaccolata per Massimo aveva esortato i suoi amici a mantenere vivo il ricordo del giovane.

La cerimonia

Tutti i partecipanti sono stati invitati ad accendere una luce e a deporla sull’altare, dove giaceva un telo celeste, simbolo dell’innocenza e della serenità di Massimo. “La luce che per Massimo quella notte si è spenta… Questo buio sia vinto dalla luce della nostra vita”, ha detto don Martino, sottolineando l’importanza della speranza e della comunità.

Dopo la preghiera, tante piccole luci sono state posate insieme, a simboleggiare l’unità della comunità nel superare, il buio, il dolore che ha pervaso la comunità.

Lutto cittadino

Le esequie del giovane Massimo Nonato si terranno domani, alle 15:00, sempre nella Chiesa di Santa Maria Maggiore.

Intanto il sindaco di Sant’Arsenio, Donato Pica, ha proclamato per la giornata di domani il lutto cittadino.