Vede la Finanza e tenta la fuga con l’auto: arrestato pusher

In data 21 dicembre u.s., i Baschi Verdi del Gruppo della Guardia di Finanza di Salerno hanno proceduto all’arresto di G.D.R. per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

I fatti

Secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, lo stesso, alla guida della sua autovettura, avrebbe tentato di darsi alla fuga, procurato lesioni ad un militare ed individuato in possesso di 20 panetti da 50 grammi cadauno di hashish per un peso complessivo di un chilogrammo, caduti in sequestro.