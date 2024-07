Vatolla: torna la Festa della Cipolla, un mix di gusto e tradizione

Si prepara ad accendere i sapori e le tradizioni del Cilento la nona edizione della Festa della Cipolla di Vatolla, in programma nei prossimi weekend a partire da oggi, sabato 20 luglio. Il borgo antico di Vatolla, patria del filosofo Giambattista Vico, si trasformerà in un palcoscenico di gusto e cultura, offrendo ai visitatori un’esperienza sensoriale unica tra enogastronomia, musica, spettacoli e scoperta del territorio.

Un trionfo di sapori a base di Cipolla di Vatolla

Protagonista indiscussa della festa sarà la Cipolla di Vatolla, un prodotto d’eccellenza del territorio riconosciuto come Presidio Slow Food. I visitatori potranno gustarla in mille modi: dalle classiche fritelle alla parmigiana, passando per le polpette, le bruschette, la frittata, lo “sosciello”, la carne, la pasta e la pizza, tutte preparate con la sapiente maestria locale e l’inconfondibile sapore della Cipolla di Vatolla.

Un programma ricco di musica e spettacoli

Oltre al trionfo gastronomico, la Festa della Cipolla di Vatolla offrirà un ricco programma di intrattenimento per tutta la famiglia. Musica, spettacoli e animazione renderanno ancora più speciale l’atmosfera del borgo cilentano.