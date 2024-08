Vasto incendio tra Castellabate e Perdifumo: a lavoro Vigili del Fuoco e Protezione Civile

Nel primo pomeriggio di oggi, ai confini tra Castellabate e Perdifumo, in prossimità della contrada Difesa Alta, è divampato un vasto incendio visibile a distanza di km.

Subito sono stati allertati i soccorsi con i volontari della Protezione Civile Cilento Odv e i Vigili del Fuoco di Agropoli che hanno raggiunto il posto per iniziare le operazioni di spegnimento.

Il rogo

Vista la presenza del vento, l’incendio si è rapidamente propagato distruggendo diversi ettari di verde e alzando notevolmente le fiamme.

Nel frattempo, a pochi km di distanza, si è sviluppato anche un altro rogo di più piccola entità, ma altrettanto pericoloso per la presenza di alcune abitazioni nelle vicinanze. Anche in questo caso la zona è stata delimitata e si è a lavoro per domare le fiamme.